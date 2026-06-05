Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на трансляцию ПМЭФ.

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О чем говорил Путин во время выступления на ПМЭФ 5 июня?

Российский диктатор Владимир Путин во время 40-минутного выступления на форуме в Санкт-Петербурге 5 июня не отреагировал на открытое письмо Президента Украины Владимира Зеленского с призывом к личной встрече и прекращению огня, опубликованное накануне.

Вместо этого глава Кремля сосредоточился на критике западных стран. Путин обвинил "западные элиты" в провоцировании "мирового хаоса", заявил о якобы упадке европейской экономики и одновременно отметил "развитие российской экономики".

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Кроме того, российский лидер отметил сотрудничество с Китаем и рассказал о развитии современных технологий в России.

Примечательно, что во время выступления не прозвучало не только слово "Украина", но и ни одного упоминания о так называемой "специальной военной операции". Это произошло на фоне недавних украинских ударов по Санкт-Петербургу, где как раз проходило мероприятие с участием Путина.

Напомним, ранее российский диктатор Владимир Путин заявил, что для переговоров с Украиной не нужно прекращать бои на фронте, а лучше остановить войну полностью.

При этом во время разговора с журналистами Путин сказал, что его армия якобы захватила 2,44 миллиона квадратных километров территории Украины. Однако это ложь, ведь эта цифра как минимум вчетверо превышает всю территорию нашего государства.