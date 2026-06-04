Никол Пашинян решил забить последние гвозди в гроб политических связей Армении с Россией, от чего у Кремля началась полноценная истерия. В преддверии парламентских выборов в Армении, которые состоятся уже 7 июня, отношения между Ереваном и Москвой окончательно перешли в фазу публичной ссоры.

Владимир Путин уже открыто угрожает Пашиняну "украинским сценарием", а Брюссель и Вашингтон готовятся перехватить у россиян первенство на Кавказе. Впрочем, главная развязка этой истории до сих пор остается за армянским народом и самим премьер-министром.

24 Канал проанализировал кризис в отношениях между Россией и Арменией, персону самого Никола Пашиняна, а также причины и последствия потенциальной потери влияния Кремля на, казалось бы, своих ближайших союзников.

Армянский разворот: почему Путин пригрозил Армении войной?

В конце мая российский диктатор Владимир Путин выступил с нескрываемым предупреждением в адрес армянского премьера Никола Пашиняна. Он провел прямую и зловещую параллель с событиями в Украине. Путин заявил, что Армения должна через референдум определиться, где она хочет быть – в Европейском союзе или в российском аналоге – Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС).

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Для того чтобы подчеркнуть серьезность своего возмущения, кремлевский диктатор отдельно отметил, что "в Украине когда-то тоже все началось с попытки вступить в ЕС". Подобные слова легко считываются как прямая угроза начать очередную агрессию, но уже против армянского народа.



Во время личной встречи Пашинян "подколол" Путина на тему демократии и доступа в интернет, которые до сих пор существуют в Армении / Фото AP

Однако в Ереване, похоже, не сильно испугались. Этот намек восприняли скорее как признак бессилия и отчаяния. Ведь Россия, что десятилетиями позиционировала себя как эксклюзивный "гарант безопасности" на Южном Кавказе, сегодня слишком глубоко увязла в собственной захватнической войне против Украины. Поэтому у Кремля вряд ли хватит ресурсов, чтобы диктовать условия соседям с помощью танков.

Пашинян в конце вообще отказался от идеи референдума, мотивируя это тем, что пока речь не зашла о фактическом вступлении страны в Евросоюз, отказываться от ЕАЭС он не собирается. Так что, пока не встанет прямого выбора между этими двумя объединениями – нечего решать.

Но не стоит воспринимать подобные вбросы как просто грозную риторику. Москва нацелена дестабилизировать страну, которая может таки решиться на цивилизационный разворот. Если Кремль не способен повлиять на армянскую евроинтеграцию через прямое военное вторжение, он сделает это гибридными методами, и парламентские выборы 7 июня являются чрезвычайно удобным поводом.

Россия прямо сейчас ведет кампанию по публичной дискредитации Никола Пашиняна. Пропаганда ежедневно поливает его грязью, пытается всячески унизить, а на идеи Армении вступить в ЕС – мгновенно придумывают десятки аргументов, почему это приведет к катастрофе.

И проблема в том, что Армения десятилетиями находилась в орбите Москвы, так что там до сих пор беспрепятственно работают российские медиа, а в парламенте имеет довольно сильные пророссийские группы влияния.

Самое интересное, что несмотря на годы потрясений и потерю Нагорного Карабаха, благосклонность избирателей до сих пор остается на стороне Никола Пашиняна. Общество глубоко травмировано наплывом более 100 тысяч беженцев, но опросы фиксируют лидерство правящей партии "Гражданский договор". Западные аналитики объясняют эту аномалию нежеланием возвращаться во времена, когда страной руководили коррумпированные ставленники Кремля.



Партия "Гражданский договор" не оставляет шансов на победу своим оппонентам / Источник PolitPro

Главным оппонентом Пашиняна выступает коалиция пророссийских сил, ядром которой стал так называемый "карабахский клан" экс-президентов Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна, которых поддерживает Москва. Еще одним ключевым соперником является миллиардер Самвел Карапетян, чей контроль над крупнейшей компанией "Электрические сети Армении" и бизнес в России не оставляет сомнений относительно его связей с Кремлем.

И в конце концов, для большинства граждан возвращение этих фигур означает фактическую капитуляцию относительно изменений и превращения Армении в бесправную колонию Москвы. Избиратели, похоже, готовы простить Пашиняну ошибки, лишь бы не допустить реванша политических мертвецов прошлого.

Кто такой Никол Пашинян и почему Россия сама спровоцировала разрыв с Арменией?

Никол Пашинян сегодня имеет широкую международную поддержку – от США, Евросоюза и даже Украины. Ереван и Киев никогда не враждовали, однако и партнерами их трудно было назвать, прежде всего из-за близости Армении к России.

Однако в прошлом месяце президент Украины Владимир Зеленский совершил первый за 24 года официальный визит в Ереван. При этом именно оттуда прозвучали известные угрозы Зеленского ударить дронами по Параду 9 мая в Москве, что особенно задело Кремль.



Владимир Зеленский и Никол Пашинян в Ереване / Фото Офиса Президента

Но стоит отдельно разобраться, как Никол Пашинян умудряется так долго держаться у власти, несмотря на все проблемы и как ему удавалось до недавнего времени так удачно маневрировать между Западом и Россией.

Пашинян пришел к власти еще в 2018 году на волне "Бархатной революции" как классический уличный активист и бывший оппозиционный журналист. Собственно, это сразу вызвало в Москве параллели с украинской Революцией Достоинства, а самого Пашиняна россияне потом неоднократно обвинят в "работе на Сороса".

Впрочем, осознавая уязвимость своей страны, Пашинян избрал стратегию максимальной осторожности. Он демонстративно пытался убедить Кремль в своей лояльности и не ставил под сомнение членство Армении в ЕАЭС или ОДКБ (Организация Договора о коллективной безопасности) – неком российском аналоге НАТО.

Однако, как бы ни старался сам Пашинян, эта попытка усидеть на двух стульях потерпела тотальный крах, но не из-за Еревана, а как раз из-за систематического игнорирования интересов Армении со стороны его главного "союзника" – России.

Первым серьезным ударом по этой многовекторности стала Вторая карабахская война 2020 года. Тогда Азербайджан при поддержке Турции вернул контроль над значительной частью Нагорного Карабаха. Россия, которая в то время была связана с Арменией договорами по ОДКБ, фактически самоустранилась от участия. Впоследствии Кремль лишь выступил модератором болезненного для Еревана соглашения, фактически фиксировавшего капитуляцию Армении перед Азербайджаном.



Во время Второй карабахской войны было впервые зафиксировано массовое использование турецких ударных дронов Bayraktar / Скриншот с видео

Будущее же размещение российских "миротворцев" в регионе сам Пашинян воспринял как вынужденный компромисс. Он надеялся на то, что присутствие флага РФ на линии разграничения хотя бы зафиксирует статус-кво для этих территорий.

Однако этап уже гораздо более открытого разочарования наступил осенью 2022 года, когда азербайджанские войска снова открыли огонь. И на этот раз били уже непосредственно по суверенной территории Армении.

Ереван официально обратился за помощью в ОДКБ, ведь если в прошлый раз россияне отказались помогать, потому что территория Нагорного Карабаха была за пределами международно признанных границ Армении, то уже на этот раз все было очевидно. Россияне просто не способны защищать своих союзников, и ответили Пашиняну лишь предложением отправить "мониторинговую миссию".

Собственно, это стало уже точкой невозврата в отношении Еревана к этой псевдобезопасной организации. Уже во время саммита ОДКБ в Ереване в ноябре 2022 года Пашинян пошел на открытый демарш, отказавшись подписать финальную декларацию да еще и публично заявил, что блок полностью потерял статус "гаранта безопасности".

И финальный удар по вере Армении в ОДКБ состоялся уже в 2023 году. Азербайджан провел молниеносную операцию, что привело к полной ликвидации непризнанной республики Арцах под армянским контролем, а тысячи армян были вынуждены оставить свои дома и бежать.



Российские "миротворцы" на линии разграничения в Нагорном Карабахе / Фото AFP

При этом контингент российских миротворцев, который находился там по официальному мандату, едва ли не демонстративно проигнорировал эту ситуацию. В конце концов, для Пашиняна это выглядело как согласованная с Баку карательная акция Кремля с целью свергнуть правительство премьера руками разъяренных беженцев и недовольных националистов внутри самой Армении.

Однако, получилось совсем не так, как ожидала Москва. Вместо свержения, Пашинян – лишь укрепил свою власть, и уже прямо обвинил Москву, а в придачу Беларусь – в фактической измене союзнических обязательств.

Уже в марте 2025 Армения пошла дальше, на законодательном уровне закрепив свой курс на евроинтеграцию. В начале 2026 года Ереван заморозил и свое участие в ОДКБ и пожелал вывода российских военных с армянской земли.

Собственно, Кремль своими же руками похоронил отношения с некогда одним из самых надежных своих союзников. Российская верхушка стремилась избавиться от армянского премьер-министра, а взамен сама Армения избавилась от любого желания продолжать тесные связи с Москвой, особенно в сфере безопасности, и окончательно развернулась в сторону Запада.

"Маршрут Трампа" и евроинтеграция: какие последствия уменьшения влияния Москвы?

Безусловно, как только иго России начало постепенно ослабевать, Европейский союз и Соединенные Штаты пошли в некое дипломатическое наступление на Южном Кавказе. Май 2026 года стал для Еревана определяющим, особенно в количестве ключевых встреч и подписанных стратегических документов.

Сначала Армения приняла 8-й Саммит Европейского политического сообщества, где прошел также первый полноценный саммит Армения-ЕС. Брюссель не просто поддержал стремление Пашиняна двигать в сторону евроинтеграции, но и подкрепил их конкретными документами. Фактически для Еревана началась уже полноценная либерализация визового режима и пошли довольно весомые финансовые пакеты помощи.



Евросоюз выделяет также деньги из Европейского Фонда Мира на укрепление ВС Армении / Фото EPC 2026

Армения получила большие транши от ЕС, что будут направлены в частности на диверсификацию энергетики, что в перспективе позволит ослабить монополию российского Газпрома.

Однако одним из самых критических маячков в процессе отрыва Армении от России стал визит Госсекретаря США. В конце мая Марко Рубио во время визита в Ереван подписал соглашение о Всеобъемлющем стратегическом партнерстве. И заинтересованность США в регионе постоянно только наращивается.

Дональд Трамп продвигает собственную экономическую инициативу – TRIPP, что расшифровывается как "Маршрут Трампа для международного мира и процветания". Этот амбициозный проект предусматривает разблокирование и модернизацию транспортных коридоров через Армению под финансовые и безопасностные гарантии США.



Схематическое изображение "Маршрута Трампа" на карте

Азербайджан взамен получает прямое соединение со своим эксклавом в Нахичевани и далее с Турцией, без обязательного прохождения по территории Ирана.

Параллельно Ереван подписал со Штатами меморандум о тех же редкоземельных металлах, что в конце концов позволяет глубже интегрировать армянскую экономику и ресурсы в западные технологические цепочки.

Собственно, для этого Дональд Трамп так стремился принять прямое участие в подписании мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией. То есть речь шла не только об эфемерной Нобелевской премии мира, но и о конкретной экономической выгоде для Вашингтона.

При этом, вопрос Нагорного Карабаха уже решен окончательно, что подтверждает и сам Пашинян. И эта попытка Трампа зарыть топор войны между Азербайджаном и Турцией с одной стороны и Арменией – с другой, похоже, действительно сработала. Все три стороны абсолютно заинтересованы в сотрудничестве со Штатами, а "Маршрут Трампа" так же выгоден всем сторонам.



Ильхам Алиев, Дональд Трамп и Никол Пашинян во время подписания соглашения / Фото Белый дом

Более того, вероятно участие США в этой истории и открыло для премьера Пашиняна возможности гораздо активнее отдалять Армению от России. Экономический отрыв от Москвы перестал быть просто политическим лозунгом. Благодаря инициативе TRIPP и европейским инвестициям, Армения получает шанс таки вырваться из энергетической и экономической петли Кремля.

Проблема лишь в том, что Запад пока не готов предложить Еревану главное – прямые военные гарантии. Именно в этом заключается основная дилемма армянской внешней политики. ЕС может помочь деньгами, США – дипломатической и частично безопасностной поддержкой, но ни одна западная столица не демонстрирует готовности полностью заменить Россию в роли защитника Армении, особенно если угроза будет исходить от самой Москвы.

Итак, главной интригой будет оставаться не только результат выборов. Гораздо важнее будет вопрос, насколько далеко сам Никол Пашинян готов продвинуться в своем курсе на Запад уже после голосования. Кремль открыто показал, что не собирается мириться с потерей еще одного союзника. Но и сама Армения все меньше похожа на страну, которая готова до бесконечности оставаться в российской орбите.