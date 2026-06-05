На початку повномасштабного вторгнення зрадниця працювала суддею міськрайонного суду у Бердянську. Після окупації міста вона вийшла на ФСБ і погодилася співпрацювати з російською спецслужбою. Про це повідомляють в СБУ.

Дивіться також Експрацівник Укрзалізниці охороняв військові ешелони Росії під час окупації Херсона

Як українська суддя співпрацювала з ворогом?

У березні 2022 року жінка передала росіянам дані про переміщення трьох бійців окремого загону спецпризначення "Азов" з Маріуполя у напрямку Мангуша.

Також вона збирала відомості про працівників судів і медичних закладів Бердянська, які підтримували Україну.

Хочете щодня читати оперативні та якісні новини Додайте 24 Канал у вибрані в Google

Додати

Відомо, що суддя рекомендувала своєму куратору від ФСБ кандидатури на посаду гауляйтера Бердянська та керівника захопленої місцевої лікарні.

Окрім того, зловмисниця агітувала своїх колег підтримати кремлівський режим і співпрацювати з ворогом.

Влітку 2022 року посадовиця виїхала на підконтрольну Україні територію, де згодом влаштувалася до Полтавського райсуду. Співробітники СБУ затримали її в робочому кабінеті держустанови у квітні 2023 року.

Суд визнав тепер вже колишню суддю винною у державній зраді вчиненій в умовах воєнного стану.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Харківщині СБУ затримала 17-річного студента коледжу, який працював на російські спецслужби. Хлопець передавав окупантам координати українських позицій на Ізюмському напрямку. За даними слідства, його завербували через Telegram, коли він шукав людей для помсти вітчиму через сімейний конфлікт. Росіяни пообіцяли допомогу в обмін на дані про українські військові об'єкти.