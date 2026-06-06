Об этом сообщила СБУ.

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Кого разоблачили правоохранители?

На Харьковщине правоохранители разоблачили местную безработную, которая в чатах агитировала ударить баллистической ракетой "Орешник" по правительственному кварталу в Киеве.

Таким образом она предлагала россиянам ликвидировать высшее военно-политическое руководство Украины.

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Тем временем в Киеве подозрение также получил прокремлевский агент – он публиковал одобрительные комментарии под антиукраинскими сообщениями в соцсетях. Для маскировки злоумышленник создал и в дальнейшем использовал три анонимных аккаунта под разными никнеймами.

Как сообщили в СБУ, он призывал к захвату всей территории Украины, героизировал российские вооруженные группировки и оправдывал их преступления против гражданского населения нашего государства.

Еще одну злоумышленницу разоблачили в Черкасской области. Ею оказалась заместитель руководителя национального заповедника в Каневе, которая распространяла кремлевские фейки о Силах обороны и оперативной ситуации на фронте.

Кроме этого, она оправдывала полномасштабную агрессию России против Украины и призвала поддержать вооруженные группировки оккупантов.

Фигурантам уже сообщили о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:

распространение материалов с призывами к захвату государственной власти, совершенные повторно;

посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины;

оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии России против Украины, глорификация ее участников.

Сейчас злоумышленникам грозит до 10 лет заключения с конфискацией имущества.

К слову, недавно сотрудники СБУ также задержали бывшего работника Укрзализныци, который охранял российские военные эшелоны, перевозившие вооружение и оборудование для оккупантов, во время оккупации Херсона в 2022 году.