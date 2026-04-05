Першим про загибель генерал-майора повідомив проросійський політичний діяч Олег Царьов. Видання "Медіазона" теж підтвердило смерть Володимира Ляпкіна.

Ким був генерал Ляпкін, якого ліквідували в Україні?

Генерал-майор Володимир Ляпкін обіймав у СБУ посаду начальника департаменту оперативного документування. Як пише Олег Царьов, до його сфери відповідальності входила "невидима сторона роботи СБУ" – прослуховування, зовнішнє спостереження та збір інформації.

Звання генерал-майора Ляпкін отримав у 2013 році. Тоді ж, за твердженнями Царьова, він особисто брав участь у розгоні протестів на Майдані.

У лютому 2014 року Володимира Ляпкіна звільнили зі СБУ. Колишній офіцер утік до Росії та оселився в анексованому Криму.

Після початку війни та окупації Херсона Володимир Ляпкін отримав посаду заступника керівника так званої "Державної служби безпеки Херсонської області".

Засновником цієї "Держбезпеки" став колишній керівник Ляпкіна в СБУ – Олександр Якименко, який очолював українську спецслужбу з січня 2013 по лютий 2014 року і також утік до Росії.

У 2025 році Офіс генпрокурора повідомив Ляпкіну про підозру у колабораційній діяльності.

За версією слідства, він, перебуваючи на посаді заступника та виконувача обов'язків керівника "Державної служби безпеки", займався "фільтраційними заходами" та репресіями проти цивільного населення.

ОГП вважає, що після формальної ліквідації цієї структури її наступницею стало управління ФСБ на окупованій Херсонщині.

Олег Царьов стверджує, що генералське звання Ляпкіна "де-факто збереглося", і він нібито залишався для оточення генерал-майором уже російських спецслужб. Водночас у відкритих офіційних документах немає підтверджень присвоєння йому звання генерал-майора ФСБ чи інших силових структур Росії.

У дописі Царьова зазначається, що Ляпкін служив у підрозділі "Барс-33" під позивним "Батий".

