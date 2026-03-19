Про таке на своїй сторінці поінформував народний депутат Сергій Тарута.

Що відомо про кримінальну справу щодо Безуглої?

За даними Тарути, слідство наразі проводить перевірку щодо поширення нею інформації, яка зашкодила діяльності українських сил на фронті.

Він зауважив, що мовиться про частину 2 статті 111 Кримінального кодексу України, яка передбачає відповідальність за державну зраду, вчинену в умовах воєнного стану.

Нардеп наголосив на тому, що після публічних заяв Мар'яни Безуглої про 72-гу ОМБр, яка утримувала позиції у Вугледарі Донецької області, була зірвана планова ротація бійців. До того ж це спричинило втрату оборонних позицій.

А після її слів про нібито "виведення бригади з Вугледара" менше ніж за добу окупанти перекинули на цей напрямок свої підрозділи.

Зауважте! У коментарі для 24 Каналу керівниця пресслужби Офісу генпрокурора Мар'яна Гайовська-Ковбасюк підтвердила, що за зверненням заявників на виконання ухвал Печерського райсуду Києва дійсно відкрили кримінальну справу щодо одного з народних депутатів. Втім, називати конкретне прізвище вона не стала. Натомість додала, що наразі розслідуванням займаються представники ДБР під керівництвом Офісу генпрокурора.

Також ми звернулися по коментар стосовно справи до самої Мар'яни Безуглої. У разі отримання від неї відповіді – ми неодмінно повідомимо.

При цьому на своїй фейсбук-сторінці нардепка опублікувала допис із короткою цитатою "Мене не злякати".

