Об этом на своей странице проинформировал народный депутат Сергей Тарута.
К теме "Стучала в дверь разными частями тела": Безуглая пыталась попасть на заседание по нацбезопасности
Что известно об уголовном деле в отношении Безуглой?
По данным Таруты, следствие сейчас проводит проверку по распространению ею информации, которая навредила деятельности украинских сил на фронте.
Он отметил, что речь идет о части 2 статьи 111 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает ответственность за государственную измену, совершенную в условиях военного положения.
Нардеп отметил,, что после публичных заявлений Марьяны Безуглой о 72-й ОМБр, которая удерживала позиции в Угледаре Донецкой области, была сорвана плановая ротация бойцов. К тому же это привело к потере оборонительных позиций.
А после ее слов о якобы "выводе бригады из Угледара" меньше чем за сутки оккупанты перебросили на это направление свои подразделения.
Заметьте! В комментарии для 24 Канала руководитель пресс-службы Офиса генпрокурора Марьяна Гайовская-Ковбасюк подтвердила, что по обращению заявителей во исполнение постановлений Печерского райсуда Киева действительно открыли уголовное дело в отношении одного из народных депутатов. Впрочем, называть конкретную фамилию она не стала. Зато добавила, что сейчас расследованием занимаются представители ГБР под руководством Офиса генпрокурора.
Также мы обратились за комментарием по делу к самой Марьяне Безуглой. В случае получения от нее ответа – мы непременно сообщим.
При этом на своей фейсбук-странице нардепка опубликовала сообщение с короткой цитатой "Меня не испугать".
К каким скандалам причастна Безуглая?
В июле 2025 года Марьяна Безуглая оказалась в центре скандала из-за своих действий во время протестов против изменений в законодательство по НАБУ и САП. Нардеп поссорилась с митингующими под Верховной Радой на митинге.
Кстати, тогда народный депутат Ярослав Юрчишин тогда открыто усомнился, стоит ли предоставлять ей доступ к государственной тайне и информации о вооружении, и призвал оценить ее действия с этической точки зрения.
На провокационное поведение Марьяны Безуглой неоднократно обращали внимание, в частности, летом Наталья Пипа требовала ее отстранения после резких высказываний о погибшем военном Дмитрии Исаенко. Депутат назвала его смерть "кармой", объясняя это якобы уклонением от мобилизации.
А в декабре 2025 года в Верховной Раде возникла конфликтная ситуация с участием Безуглой. Она позволила себе резкие слова в адрес другого депутата – Николая Тищенко. Поднимался вопрос лишения Марьяны Безуглой права участвовать в пленарном заседании.