Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на слова народного депутата Федора Вениславского.
Смотрите также Заняла депутатское место Парубия: почему ЦИК продлила для Черновол срок подачи документов
Что известно о скандале в Верховной Раде?
Накануне, 8 октября, Марьяна Безуглая в течение двух часов безрезультатно пыталась попасть на закрытое заседание комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, где присутствовал председатель СБУ Василий Малюк.
Нардеп обнародовала видеообращение, записанное у дверей комитета, в котором заявила, что ее и еще трех народных депутатов, трое из которых являются членами комитета, физически не допустили к участию в заседании.
Видео Марьяны Безуглой у входа на заседание комитета
Комитетчики по нацбезопасности, обороны и разведки сегодня закрылись в кабинете изнутри, чтобы физически не пустить меня на заседание,
– отметила Безуглая, добавив, что вместе с коллегами ждала под дверью два часа.
Инцидент получил огласку во время пленарного заседания Верховной Рады в четверг, 9 октября. Тогда народный депутат Федор Вениславский, комментируя ситуацию, иронично заметил, что одна из депутаток "два часа непрерывно стучала в дверь различными частями тела".
Он обратился к спикеру парламента Руслану Стефанчуку с шутливой просьбой поручить комитету по вопросам здоровья нации разработать рекомендации для аппарата Рады по реагированию на подобные "экстренные ситуации", которые, по его словам, могут угрожать безопасности депутатов.
В то же время председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук в ответ отметил, что подобный случай является беспрецедентным для украинского парламента.
Позже Марьяна Безуглая прокомментировала ситуацию, обвинив организаторов заседания в нарушении прав народных депутатов.
Она заявила, что главу СБУ фактически удерживали в изолированном кабинете, препятствуя доступу четырем народным депутатам, трое из которых являются членами комитета по вопросам национальной безопасности. Безуглая назвала это грубым нарушением прав парламентариев.
Чем известна Марьяна Безуглая?
- Марьяна Безуглая, народный депутат Украины 9-го созыва от 217-го избирательного округа, известна своим участием в ряде резонансных политических событий.
В частности, в конце июля народный депутат оказалась в центре очередного скандала из-за своего поведения во время акций протеста против закона о НАБУ и САП.
Тогда народный депутат Ярослав Юрчишин выразил беспокойство относительно доступа Безуглой к государственным тайнам и права владения оружием, призвав провести оценку ее действий с этической точки зрения.
- К тому же ранее Верховная Рада приняла решение об увольнении Безуглой с должности заместителя председателя комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.
- 20 августа стало известно, что Марьяну Безуглую отстранили от участия в заседаниях Верховной Рады из-за систематических нарушений регламента и поведения, которое коллеги назвали антисоциальным. Сама депутат считает это решение незаконным и связывает его со своей политической позицией.