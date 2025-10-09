Про таке інформує 24 Канал із посиланням на слова народного депутата Федора Веніславського.

Що відомо про скандал у Верховній Раді?

Напередодні, 8 жовтня, Мар'яна Безугла протягом двох годин безрезультатно намагалася потрапити на закрите засідання комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, де був присутній голова СБУ Василь Малюк.

Нардепка оприлюднила відеозвернення, записане біля дверей комітету, в якому заявила, що її та ще трьох народних депутатів, троє з яких є членами комітету, фізично не допустили до участі в засіданні.

Відео Мар'яни Безуглої біля входу на засідання комітету

Комітетчики з нацбезпеки, оборони та розвідки сьогодні закрилися в кабінеті зсередини, щоб фізично не пустити мене на засідання,

– зазначила Безугла, додавши, що разом із колегами чекала під дверима дві години.

Інцидент набув розголосу під час пленарного засідання Верховної Ради у четвер, 9 жовтня. Тоді народний депутат Федір Веніславський, коментуючи ситуацію, іронічно зауважив, що одна з депутаток "дві години безперервно стукала у двері різними частинами тіла".

Він звернувся до спікера парламенту Руслана Стефанчука з жартівливим проханням доручити комітету з питань здоров'я нації розробити рекомендації для апарату Ради щодо реагування на подібні "екстрені ситуації", які, за його словами, можуть загрожувати безпеці депутатів.

Водночас голова Верховної Ради Руслан Стефанчук у відповідь зазначив, що подібний випадок є безпрецедентним для українського парламенту.

Пізніше Мар'яна Безугла прокоментувала ситуацію, звинувативши організаторів засідання у порушенні прав народних депутатів.

Вона заявила, що голову СБУ фактично утримували в ізольованому кабінеті, перешкоджаючи доступу чотирьом народним депутатам, троє з яких є членами комітету з питань національної безпеки. Безугла назвала це грубим порушенням прав парламентарів.

Чим відома Мар'яна Безугла?