Це не перший скандал, у який потрапляє нардепка. Як розповів 24 Каналу народний депутат України від фракції "Голос" Ярослав Юрчишин, така поведінка деструктивна й на неї краще не зважати.

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Чим ще відома Безугла?

Під час засідання 31 липня депутати просили голову Верховної Ради Руслана Стефанчука вилучити Безуглу із зали. Вона заважала виступам інших депутатів.

Мені здається, що є всі підстави перевірити, чи може пані Безугла мати доступ до державної таємниці та отримувати зброю, як вона це робила у 2022 році, коли зброю видавали депутатам,

– сказав Ярослав Юрчишин.

Він додав, що особливо некоректними були висловлювання депутатки щодо загибелі нардепа Ярослава Рущишина. У той же день вона написала абсолютно неетичні та неприпустимі речі.

Регламент Верховної Ради не обмежує народних депутатів у висловлюваннях у своїх соціальних мережах. Але варто було б дати етичну оцінку певним діям. Втім невідомо, чи це якось вплине на те, що робить Мар'яна Безугла.

Важливо розуміти, як нам на це реагувати. Поки кращої реакції, як ігнорування, я не бачу. Можливо, доцільніше сконцентруватися не на подразниках, які заважають працювати, а на цілях, які необхідно досягти,

– наголосив народний депутат.

Варто зауважити, що мирні протести проти скандального закону все-таки досягли своєї проміжної цілі. Влада скасувала своє рішення щодо НАБУ і САП. Дуже хочеться, щоб був відновлений взаємозв'язок влади та суспільства.

"На жаль, російська агресія забрала можливість проводити вибори, тому найбільш логічного демократичного механізму перевірки взаємозв'язку влади з суспільством у нас зараз немає", – додав нардеп.

На його думку, варто поки знайти інший механізм. Наприклад, національні ради, які були після Революції Гідності. Адже потрібно, щоб влада мала майданчик, щоб чітко фіксувати цілі й разом з експертним середовищем до них рухатися.