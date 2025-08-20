Про це пише 24 Канал з посиланням на повідомлення народного депутата України Ярослава Железняка.

Чому Безуглій хочуть заборонити долучатися до засідань Верховної Ради?

Регламентний комітет Верховної Ради підтримав постанову, яку подав Ярослав Железняк. Із третього голосування Мар'яну Безуглу відсторонили від засідань у парламенті. Рішення підтримали 5 членів комітету.

Народний депутат зауважив, що Безугла "системно порушувала регламент та мала антисоціальну поведінку". За цю постанову Верховна Рада має проголосувати у четвер, 21 серпня.

До слова, депутати хотіли виключити Мар'яну Безуглу із засідань Верховної Ради ще в липні. Тоді вона грубо порушила регламент, коли блокувала мікрофони колегам під час їхніх виступів.

Натомість інші парламентарі не давали виступати й їй. Під час її виступів депутати кричали "Ганьба!".

Як відреагувала Безугла?

Мар'яна Безугла готується подати в суд нібито за незаконність рішення Регламентного комітету. Депутатка вважає, що причиною такого рішення проти неї стала її позиція. Також за словами Безуглої її нібито звинувачували в записі засідань. Однак вона навела приклад Олексія Гончаренка, який щоразу веде трансляцію з Верховної Ради. Також Мар'яна Безугла заперечила, що перешкоджала колегам виступати, блокувала трибуну чи намагалася зірвати засідання.

Але справа ширша: будь-які дії нардепа в залі є частиною демократичного процесу, окрім тих, що є порушенням законів, які стосуються всіх громадян. А у ВРУ були і бійки, і демонстрації, і крики, і суперечки, і ніхто нікого не вилучав. Два випадки вилучення під час роботи ВРУ поточного скликання визнані судом незаконними,

– заявила Безугла.

Народна депутатка також нагадала, що саме вона ініціювала виключення депутата Льовочкіна від засідань та намагалася завадити діяльності деяких членів партії "Опозиційна платформа – За життя".

Безугла також наголосила на численних скандалах, пов'язаних з Миколою Тищенком, однак попри це його ніхто не відсторонює від засідань. Так само немає подібних рішень щодо депутатів, які знаходяться під слідством, зокрема за корупційні злочини.

Скандали пов'язані з Мар'яною Безуглою: останні новини

25 липня нардепка Мар'яна Безугла прийшла на протест щодо законопроєкту про ліквідацію НАБУ і САП. Цікаво те, що вона особисто голосувала за цей законопроєкт. На мітингу люди зустріли її вигуками "Ганьба!" і "Безуглу геть!".

Зауважимо! На тому мітингу депутатка виступала із закликом до відставки головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, а також до чітких термінів служби.

Коли Верховна Рада голосувала за законопроєкт Володимира Зеленського щодо повернення повноважень антикорупційних органів, Безугла теж відвідала протест. Там вона також посперечалася з людьми. Таку поведінку прокоментував народний депутат України від фракції "Голос" Ярослав Юрчишин. У коментарі 24 Каналу він зазначив, що така поведінка нардепки – деструктивна, тож неї краще не зважати.

Раніше депутатка Безугла потрапила в інших скандал, коли звинуватила публічних українських військових Майкла Щура та Ілларіона Павлюка в уникненні передової та роботі на Міноборони. Тоді військові заперечили її провокативні заяви, заявивши, що служать в інших підрозділах.