Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на сообщение народного депутата Украины Ярослава Железняка.

Почему Безуглой хотят запретить участвовать в заседаниях Верховной Рады?

Регламентный комитет Верховной Рады поддержал постановление, которое подал Ярослав Железняк. С третьего голосования Марьяну Безуглую отстранили от заседаний в парламенте. Решение поддержали 5 членов комитета.

Народный депутат отметил, что Безуглая "системно нарушала регламент и имела антисоциальное поведение". За это постановление Верховная Рада должна проголосовать в четверг, 21 августа.

К слову, депутаты хотели исключить Марьяну Безуглую из заседаний Верховной Рады еще в июле. Тогда она грубо нарушила регламент, когда блокировала микрофоны коллегам во время их выступлений.

Зато другие парламентарии не давали выступать и ей. Во время ее выступлений депутаты кричали "Позор!".

Как отреагировала Безуглая?

Марьяна Безуглая готовится подать в суд якобы за незаконность решения Регламентного комитета. Депутат считает, что причиной такого решения против нее стала ее позиция. Также по словам Безуглой ее якобы обвиняли в записи заседаний. Однако она привела пример Алексея Гончаренко, который каждый раз ведет трансляцию из Верховной Рады. Также Марьяна Безуглая отрицала, что препятствовала коллегам выступать, блокировала трибуну или пыталась сорвать заседание.

Но дело шире: любые действия нардепа в зале является частью демократического процесса, кроме тех, что являются нарушением законов, которые касаются всех граждан. А в ВРУ были и драки, и демонстрации, и крики, и споры, и никто никого не изымал. Два случая изъятия во время работы ВРУ текущего созыва признаны судом незаконными,

– заявила Безуглая.

Народный депутат также напомнила, что именно она инициировала исключение депутата Левочкина от заседаний и пыталась помешать деятельности некоторых членов партии "Оппозиционная платформа – За жизнь".

Безуглая также отметила многочисленные скандалы, связанных с Николаем Тищенко, однако несмотря на это его никто не отстраняет от заседаний. Так же нет подобных решений в отношении депутатов, которые находятся под следствием, в частности за коррупционные преступления.

Скандалы связанные с Марьяной Безуглой: последние новости

25 июля нардеп Марьяна Безуглая пришла на протест относительно законопроекта о ликвидации НАБУ и САП. Интересно то, что она лично голосовала за этот законопроект. На митинге люди встретили ее криками "Позор!" и "Безуглую вон!".

Заметим! На том митинге депутат выступала с призывом к отставке главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, а также к четким срокам службы.

Когда Верховная Рада голосовала за законопроект Владимира Зеленского о возвращении полномочий антикоррупционных органов, Безуглая тоже посетила протест. Там она также поспорила с людьми. Такое поведение прокомментировал народный депутат Украины от фракции "Голос" Ярослав Юрчишин. В комментарии 24 Канала он отметил, что такое поведение нардепа – деструктивное, поэтому на него лучше не обращать внимания.

Ранее депутат Безуглая попала в других скандал, когда обвинила публичных украинских военных Майкла Щура и Иллариона Павлюка в избежании передовой и работе на Минобороны. Тогда военные опровергли ее провокационные заявления, заявив, что служат в других подразделениях.