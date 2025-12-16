Вона грубо висловилася про іншого скандального депутата Миколу Тищенка. Цей момент зафіксували на відео. Про таке інформує 24 Канал із посиланням на Obozrevatel.ua.
Що відбувалося в Раді?
Навіть до початку пленарного засідання нардепка Мар'яна Безугла вирішила влаштувати блокування трибуни з вимогою відставки головнокомандувача ЗСУ Валерія Сирського.
Робила це нардепка, м'яко кажучи, неввічливо. Зокрема в ході сутички вона агресивно накинулася на свого колегу Миколу Тищенка зі словами: "Та пішов ти "на**й! Чого ти тут ходиш?!".
У зв'язку з такою ситуацією спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук оголосив 15-хвилинну паузу та скликав лідерів фракцій і груп на консультації.
Зауважимо, що цього ж дня між Безуглою і Сергієм Тарутою теж виник конфлікт, коли він намагався зняти загороджувальні стрічки з трибуни. Сама нардепутатка повідомила про свій намір організувати страйк ще 8 грудня. Безугла закликала колег підтримати її акцію, підкреслюючи, що "час для ігор у хованки у держави вичерпано".
З'явилася інформація про те, що у парламенті розпочинають роботу над законом про проведення виборів під час війни. Для цього створять спеціальну робочу групу, яку, ймовірно, очолить Олександр Корнієнко. Нещодавно Зеленський наказав депутатам підготувати відповідний закон, який передбачатиме механізми організації виборів в Україні.
А на початку грудня Рада ухвалила закон, який виключає російську мову зі списку мов, що підлягають захисту, водночас залишаючи гарантії для інших мов національних меншин. Відтак оновлений переклад терміну "регіональні або міноритарні мови" усуває ризик політичних маніпуляцій і точніше відтворює суть документа.