Вона грубо висловилася про іншого скандального депутата Миколу Тищенка. Цей момент зафіксували на відео. Про таке інформує 24 Канал із посиланням на Obozrevatel.ua.

Що відбувалося в Раді?

Навіть до початку пленарного засідання нардепка Мар'яна Безугла вирішила влаштувати блокування трибуни з вимогою відставки головнокомандувача ЗСУ Валерія Сирського.

Робила це нардепка, м'яко кажучи, неввічливо. Зокрема в ході сутички вона агресивно накинулася на свого колегу Миколу Тищенка зі словами: "Та пішов ти "на**й! Чого ти тут ходиш?!".

Безугла послала Тищенка: дивіться відео 18+

У зв'язку з такою ситуацією спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук оголосив 15-хвилинну паузу та скликав лідерів фракцій і груп на консультації.

Зауважимо, що цього ж дня між Безуглою і Сергієм Тарутою теж виник конфлікт, коли він намагався зняти загороджувальні стрічки з трибуни. Сама нардепутатка повідомила про свій намір організувати страйк ще 8 грудня. Безугла закликала колег підтримати її акцію, підкреслюючи, що "час для ігор у хованки у держави вичерпано".

