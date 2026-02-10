Подробиці такого рішення пояснюють на сайті парламентського комітету.

Як у Раді відреагували на поведінку Безуглої?

В офіційному повідомленні йдеться про те, що комітет розглянув заяви народного депутата Миколи Тищенка та голови Верховної Ради Руслана Стефанчука стосовно висловлювань та дій Мар'яни Безуглої під час пленарного засідання парламенту 16 грудня 2025 року.

Нагадаємо, що тоді ще до початку пленарного засідання Безугла заблокувала трибуну, вимагаючи відставки головнокомандувача ЗСУ Валерія Сирського. Під час своєї акції вона грубо накинулася на колегу Миколу Тищенка, вигукнувши: "Та пішов ти на**й! Чого ти тут ходиш?!".

Того ж дня нардепка мала ще один конфлікт – цього разу з Сергієм Тарутою.

У яких ще скандалах засвітилася Безугла?