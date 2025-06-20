Народна депутатка Наталя Піпа наголошує, що такі висловлювання порушують конституційні гарантії гідності людини, а смерть – не предмет для жартів. Повідомляє 24 Канал із посиланням на фейсбук Наталії Піпи.

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Звернення до регламентного комітету

Наталія Піпа заявила, що вважає слова Безуглої цинічними і зневажливими до життя й гідності. Вона готує офіційне звернення до Регламентного комітету з вимогою відсторонити Безуглу від засідань Верховної Ради.

Нардепка нагадала про статтю, яка проголошує пріоритетом життя й гідність людини. Вона вважає, що Мар'яна Безлуга порушила ці принципи, дозволивши собі цинічно висловлюватися про загибель українця.

18 червня Мар'яна Безугла у Telegram написала, що загибель Дмитра Ісаєнка – "карма", адже він нібито "косив від армії", навчавшись в магістратурі. Ісаєнко, 31-річний киянин, загинув під завалами в Солом'янському районі після російського ракетного удару 17 червня.

Нагадаємо, у ніч на 17 червня російська ракета влучила в дев'ятиповерхівку в Солом'янському районі. 27 людей загинули, 23 тіла витягли під завалами. Дмитро Ісаєнко помер у квартирі – його батьки чекали на порятунок упродовж усього дня.