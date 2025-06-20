Народный депутат Наталья Пипа отмечает, что такие высказывания нарушают конституционные гарантии достоинства человека, а смерть – не предмет для шуток. Сообщает 24 Канал со ссылкой на фейсбук Натальи Пипы.

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Обращение к регламентному комитету

Наталья Пипа заявила, что считает слова Безуглой циничными и пренебрежительными к жизни и достоинству. Она готовит официальное обращение в Регламентный комитет с требованием отстранить Безуглую от заседаний Верховной Рады.

Нардеп напомнила о статье, которая провозглашает приоритетом жизнь и достоинство человека. Она считает, что Марьяна Безлугая нарушила эти принципы, позволив себе цинично высказываться о гибели украинца.

18 июня Марьяна Безуглая в Telegram написала, что гибель Дмитрия Исаенко – "карма", ведь он якобы "косил от армии", учившись в магистратуре. Исаенко, 31-летний киевлянин, погиб под завалами в Соломенском районе после российского ракетного удара 17 июня.

Напомним, в ночь на 17 июня российская ракета попала в девятиэтажку в Соломенском районе. 27 человек погибли, 23 тела извлекли под завалами. Дмитрий Исаенко умер в квартире – его родители ждали спасения в течение всего дня.