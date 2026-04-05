Первым о гибели генерал-майора сообщил пророссийский политический деятель Олег Царев. Издание "Медиазона" тоже подтвердило смерть Владимира Ляпкина.
Смотрите также Регистрировал Starlink для россиян: СБУ задержала на Киевщине строителя, который работал на врага
Кем был генерал Ляпкин, которого ликвидировали в Украине?
Генерал-майор Владимир Ляпкин занимал в СБУ должность начальника департамента оперативного документирования. Как пишет Олег Царев, в его сферу ответственности входила "невидимая сторона работы СБУ" – прослушка, наружное наблюдение и сбор информации.
Звание генерал-майора Ляпкин получил в 2013 году. Тогда же, по утверждениям Царева, он лично участвовал в разгоне протестов на Майдане.
В феврале 2014 года Владимира Ляпкина уволили из СБУ. Бывший офицер бежал в Россию и поселился в аннексированном Крыму.
После начала войны и оккупации Херсона Владимир Ляпкин получил должность заместителя руководителя так называемой "Государственной службы безопасности Херсонской области".
Основателем этой "Госбезопасности" стал бывший руководитель Ляпкина в СБУ – Александр Якименко, который возглавлял украинскую спецслужбу с января 2013 по февраль 2014 года и также сбежал в Россию.
В 2025 году Офис генпрокурора сообщил Ляпкину о подозрении в коллаборационной деятельности.
По версии следствия, он, находясь в должности заместителя и исполняющего обязанности руководителя "Государственной службы безопасности", занимался "фильтрационными мероприятиями" и репрессиями против гражданского населения.
ОГП считает, что после формальной ликвидации этой структуры ее преемницей стало управление ФСБ на оккупированной Херсонщине.
Олег Царев утверждает, что генеральское звание Ляпкина "де-факто сохранилось", и он якобы оставался для окружения генерал-майором уже российских спецслужб. В то же время в открытых официальных документах нет подтверждений присвоения ему звания генерал-майора ФСБ или других силовых структур России.
В заметке Царева отмечается, что Ляпкин служил в подразделении "Барс-33" под позывным "Батый".
Разоблачение предателей Украины: последние новости
Агент ФСБ получил 15 лет заключения за попытку теракта в Херсоне, его задержали во время закладки взрывчатки возле ТЦК. Суд признал агента виновным в государственной измене.
СБУ задержала агента российской военной разведки, который корректировал воздушные атаки врага на Покровском направлении. Задержанный житель Доброполья собирал данные о позициях ВСУ и передавал их российскому ГРУ.
Генеральная прокуратура расследует дело Марьяны Безуглой по подозрению в государственной измене. Проверяется возможная утечка информации через нардепа, что привело к срыву плановой ротации 72-й бригады и потере оборонительных позиций в Угледаре.