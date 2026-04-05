Первым о гибели генерал-майора сообщил пророссийский политический деятель Олег Царев. Издание "Медиазона" тоже подтвердило смерть Владимира Ляпкина.

Кем был генерал Ляпкин, которого ликвидировали в Украине?

Генерал-майор Владимир Ляпкин занимал в СБУ должность начальника департамента оперативного документирования. Как пишет Олег Царев, в его сферу ответственности входила "невидимая сторона работы СБУ" – прослушка, наружное наблюдение и сбор информации.

Звание генерал-майора Ляпкин получил в 2013 году. Тогда же, по утверждениям Царева, он лично участвовал в разгоне протестов на Майдане.

В феврале 2014 года Владимира Ляпкина уволили из СБУ. Бывший офицер бежал в Россию и поселился в аннексированном Крыму.

После начала войны и оккупации Херсона Владимир Ляпкин получил должность заместителя руководителя так называемой "Государственной службы безопасности Херсонской области".

Основателем этой "Госбезопасности" стал бывший руководитель Ляпкина в СБУ – Александр Якименко, который возглавлял украинскую спецслужбу с января 2013 по февраль 2014 года и также сбежал в Россию.

В 2025 году Офис генпрокурора сообщил Ляпкину о подозрении в коллаборационной деятельности.

По версии следствия, он, находясь в должности заместителя и исполняющего обязанности руководителя "Государственной службы безопасности", занимался "фильтрационными мероприятиями" и репрессиями против гражданского населения.

ОГП считает, что после формальной ликвидации этой структуры ее преемницей стало управление ФСБ на оккупированной Херсонщине.

Олег Царев утверждает, что генеральское звание Ляпкина "де-факто сохранилось", и он якобы оставался для окружения генерал-майором уже российских спецслужб. В то же время в открытых официальных документах нет подтверждений присвоения ему звания генерал-майора ФСБ или других силовых структур России.

В заметке Царева отмечается, что Ляпкин служил в подразделении "Барс-33" под позывным "Батый".

