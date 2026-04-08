Шпигун-інженер працював на ГРУ та ФСБ одночасно. Про це повідомили в СБУ.

Дивіться також Хотів підірвати ТЦК, а отримав 15 років: СБУ викрила зрадника у Херсоні

Як СБУ викрила російського агента?

Чоловіка завербували окупанти через його сина, який сидить у в'язниці в Росії за наркозлочини. Шпигун мав передати ворогу секретні відомості про виконання оборонного замовлення.

Щоб виконати завдання російського куратора, шпигун планував скористатися своїм допуском до державних таємниць та спеціальних цехів заводу.

Окупанти також розраховували, що завербований чоловік передасть їм координати високотехнологічних приміщень та виробничої промзони підприємства.

Втім, СБУ затримала "крота" ще до того, як він мав передати усю зібрану інформацію, а усі його злочини було задокументовано.

СБУ повідомила, що агент також мав залучати своїх колег та знайомих до роботи на ворога. Під час обшуків правоохоронці вилучили в шпигуна телефон з усіма доказами співпраці з росіянами.

Слідчі повідомили агенту про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану. Йому загрожує довічне позбавлення волі.

Що ще відомо про успішні операції СБУ?