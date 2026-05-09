Підозру отримав місцевий підприємець. Про це повідомили у Службі безпеки України.

Що відомо про схему, яку викрили спецслужби?

На Кіровоградщині правоохоронці викрили схему незаконного "бронювання" чоловіків від мобілізації через фіктивний навчальний заклад. Підозру отримав місцевий підприємець, який створив несправжній коледж та оформлював військовозобов'язаних як викладачів і студентів.

За інформацією СБУ, таким чином чоловіки отримували безпідставні відстрочки від призову під час воєнного стану. Правоохоронці вже заблокували діяльність фіктивного закладу освіти. Крім цього, скасовано раніше видані відстрочки для 30 осіб, які скористалися схемою.

Наразі тривають слідчі дії та встановлюються всі причетні до організації незаконного механізму ухилення від мобілізації.

Чому створення коледжу могло допомогти уникнути призову?

Під час воєнного стану вступ до коледжу або університету в Україні може стати підставою для отримання відстрочки від мобілізації. Таке право передбачене статтею 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" та поширюється на студентів денної або дуальної форми навчання.

Відстрочка надається лише за умови, що людина здобуває вищий рівень освіти, ніж уже має. Наприклад, вступ на бакалаврат після школи або на магістратуру після бакалаврату дає право на відтермінування призову. Інформація про студентів автоматично вноситься до Єдиної державної електронної бази з питань освіти (ЄДЕБО). Завдяки цьому відстрочку можна продовжувати через застосунок Резерв+ без необхідності постійно відвідувати ТЦК.

Які ще схеми змогли викрити правоохоронці?

СБУ та Нацполіція викрили сім нових схем ухилення від мобілізації та затримали організаторів у різних регіонах України. За даними слідства, ділки за 2,5 – 13 тисяч євро допомагали уникнути призову через підроблені документи або незаконний виїзд за кордон.

У Чернівецькій і Тернопільській областях викрили схему з фальшивими медичними діагнозами та переправленням чоловіків за кордон, до якої були залучені лікарка та посередниця. На Закарпатті затримали групу, що перевозила ухилянтів до ЄС під виглядом міжнародних перевізників, а також організатора переправлення через річку Тиса.

В Одеській області викрили ще дві схеми – пошук "клієнтів" онлайн і перевезення до кордону для незаконного перетину. Усі фігуранти затримані, тривають слідчі дії.