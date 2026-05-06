Їх затримали під час отримання 34 тисяч доларів хабаря. Про це повідомляє Генеральний прокурор України Руслан Кравченко.

Як працювала схема?

Правоохоронці викрили корупційну схему, яка дозволяла чоловікам незаконно отримувати відстрочку від мобілізації через фіктивне працевлаштування. Організаторами, за даними слідства, були чинний співробітник СБУ та його спільник, який є підприємцем.

За інформацією слідчих, "послуга" полягала у формальному оформленні чоловіків на підприємство без фактичного виконання роботи. Людей вносили до штатного розпису лише "на папері", що дозволяло їм отримувати документи для бронювання.

Вартість таких послуг становила 8,5 тисячі доларів США з однієї особи. Саме за цю суму організатори гарантували оформлення фіктивного працевлаштування та подальше отримання відстрочки.

Схему вдалося викрити після звернення одного з "клієнтів" до правоохоронних органів. Після цього подальші дії організаторів перебували під контролем оперативників. Співробітника СБУ затримали безпосередньо під час отримання 34 тисяч доларів США – суми, яка, ймовірно, стосувалася оформлення кількох осіб.

Затримання співробітника СБУ через схему з бронюванням / Фото Руслан Кравченко

Наразі вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу. Правоохоронці наголошують, що перевіряють можливі інші епізоди та осіб, причетних до організації незаконного "бронювання".

