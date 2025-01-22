Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на СБУ та Нацполіцію.

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В Україні викрили масштабні схеми ухилення від мобілізації

СБУ та Нацполіція ліквідували 6 нових схем ухилення від мобілізації, які діяли в Україні. За результатами комплексних заходів у різних регіонах держави затримали 19 організаторів оборудок. Відомо, що організатори схем торгували фіктивними меддовідками, а також за гроші переправляли ухилянтів за кордон поза КПП України.

Так, в Одеській області поблизу кодону зупинили 4 мікроавтобуси, в яких місцеві ділки намагалися приховано вивезти до невизнаного Придністров'я 47 ухилянтів. У супроводі "кортежу" з чоловіками їхала й автівка, в якій перебували організатори цієї схеми.

Загалом злочинна група із переправлення ухилянтів складалася із 9 осіб, серед яких – двоє іноземців з Південного Кавказу. Наразі всі вони перебувають під вартою.

На Харківщині викрито ще 4 організаторів схем. Серед затриманих – місцевий адвокат та рецидивіст, який має судимість за умисне вбивство. Банда складалася з понад 10 ділків, які продавали фіктивні меддовідки про наявність інвалідності для зняття з військового обліку. Під час обшуків у затриманих виявлено майже пів мільйона американських доларів.

Крім того, у Києві "на гарячому" затримали колишнього адвоката, який допомагав ухилянтам втекти за кордон під виглядом експедиторів гуманітарних вантажів. Для реалізації злочинного механізму фігурант оформлював своїх клієнтів до місцевої благодійної організації.

У Полтавській області правоохоронці викрили посадовицю Департаменту охорони здоров'я Полтавської ОВА. Для оформлення фейкової інвалідності вона торгувала підробленими медичними висновками щодо обстежень на магнітно-резонансній томографії.

Інші ділки на Полтавщині продавали підроблені посвідчення співробітників Держслужби з надзвичайних ситуацій.

У Хмельницькій області схему для ухилянтів організували заступник голови лікарсько-консультативної комісії та двоє місцевих лікарів. Підозрювані безпідставно оформлювали військовозобов'язаним меддовідки для отримання інвалідності.

Поліція та СБУ викрили масштабні схеми для ухилянтів – більше у галереї

Загалом, правоохоронці затримали 19 осіб, які допомагали військовозобов'язаним українцям ухилятися від мобілізації. Усім підозрюваним загрожує до 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна.