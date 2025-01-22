Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на СБУ и Нацполицию.

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В Украине разоблачили масштабные схемы уклонения от мобилизации

СБУ и Нацполиция ликвидировали 6 новых схем уклонения от мобилизации, которые действовали в Украине. По результатам комплексных мероприятий в разных регионах государства задержали 19 организаторов сделок. Известно, что организаторы схем торговали фиктивными медсправками, а также за деньги переправляли уклонистов за границу вне КПП Украины.

Так, в Одесской области вблизи границы остановили 4 микроавтобуса, в которых местные дельцы пытались скрыто вывезти в непризнанное Приднестровье 47 уклонистов. В сопровождении "кортежа" с мужчинами ехала и машина, в которой находились организаторы этой схемы.

В общем преступная группа по переправке уклонистов состояла из 9 человек, среди которых – двое иностранцев с Южного Кавказа. Сейчас все они находятся под стражей.

На Харьковской области разоблачили еще 4 организаторов схем. Среди задержанных – местный адвокат и рецидивист, который имеет судимость за умышленное убийство. Банда состояла из более 10 дельцов, которые продавали фиктивные медсправки о наличии инвалидности для снятия с воинского учета. Во время обысков у задержанных обнаружено почти полмиллиона американских долларов.

Кроме того, в Киеве "на горячем" задержали бывшего адвоката, который помогал уклонистам сбежать за границу под видом экспедиторов гуманитарных грузов. Для реализации преступного механизма фигурант оформлял своих клиентов в местной благотворительной организации.

У Полтавской области правоохранители разоблачили чиновницу Департамента здравоохранения Полтавской ОГА. Для оформления фейковой инвалидности она торговала поддельными медицинскими заключениями по обследованиям на магнитно-резонансной томографии.

Другие дельцы на Полтавщине продавали поддельные удостоверения сотрудников Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

У Хмельницкой области схему для уклонистов организовали заместитель председателя врачебно-консультативной комиссии и двое местных врачей. Подозреваемые безосновательно оформляли военнообязанным медсправки для получения инвалидности.

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В общем, правоохранители задержали 19 человек, которые помогали военнообязанным украинцам уклоняться от мобилизации. Всем подозреваемым грозит до 9 лет лишения свободы с конфискацией имущества.