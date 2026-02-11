За свої послуги вони просили до 15 тисяч доларів, нині обом повідомили про підозру. Про це повідомляє поліція Київщини.

Що відомо про діяльність батька ти сина?

У столиці слідчі поліції викрили незаконну діяльність двох чоловіків, які організували схему заробітку на ухилянтах. Зловмисники – батько та син – пропонували "клієнтам" допомогу в уникненні мобілізації.

За даними правоохоронців, 44-річний киянин через знайомих знаходив чоловіків, які хотіли уникнути служби, та пропонував цілий пакет незаконних послуг. Серед них – зняття з розшуку в системі "Оберіг", працевлаштування на підприємство критичної інфраструктури, оформлення бронювання та організація незаконного перетину кордону.

Вартість такого "пакета" сягала 15 тисяч доларів, з яких 10 тисяч – вимагали авансом.

Щоб уникнути викриття, до схеми чоловік залучив свого сина – той відповідав за отримання грошей. Правоохоронці задокументували протиправну діяльність і затримали обох фігурантів.

Обом чоловікам уже повідомили про підозру. Батькові інкримінують незаконне переправлення осіб через державний кордон та зловживання впливом, а синові – пособництво у цих злочинах. Їм загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.

