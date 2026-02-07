До оборудки, за даними слідства, була причетна посадовиця місцевого самоврядування. Про це повідомляє поліція Львівщини.

Що відомо про шахрайську схему?

На Львівщині правоохоронці викрили 23-річного мешканця Золочівського району. Він привласнив державні виплати свого батька, що перебував у російському полоні.

За даними поліції, чоловік підробив довідку про спільне проживання з батьком до мобілізації та використав її для отримання грошей.

Фіктивний документ йому видала 59-річна староста одного зі старостинських округів Бродівської громади. Використовуючи підробку, син отримував належні батькові виплати та розпоряджався ними на власний розсуд. Загалом, йдеться про суму майже 4 мільйони гривень.

Шахрайство викрили після повернення військового з полону – тоді з’ясувалося, що частини передбачених виплат він не отримав.

Чоловікові повідомили про підозру у шахрайстві та підробленні документів. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Щодо старости, яка видала підроблену довідку, досудове розслідування завершили. Її обвинувачують у службовому підробленні, справу вже передали до суду. Санкція статті передбачає штраф або обмеження волі до трьох років із забороною обіймати певні посади.

