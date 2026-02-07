До оборудки, за даними слідства, була причетна посадовиця місцевого самоврядування. Про це повідомляє поліція Львівщини.
Дивіться також Виплати, ВЛК та звільнення: що важливо знати військовому про свої права у 2026 році
Що відомо про шахрайську схему?
На Львівщині правоохоронці викрили 23-річного мешканця Золочівського району. Він привласнив державні виплати свого батька, що перебував у російському полоні.
За даними поліції, чоловік підробив довідку про спільне проживання з батьком до мобілізації та використав її для отримання грошей.
Фіктивний документ йому видала 59-річна староста одного зі старостинських округів Бродівської громади. Використовуючи підробку, син отримував належні батькові виплати та розпоряджався ними на власний розсуд. Загалом, йдеться про суму майже 4 мільйони гривень.
Шахрайство викрили після повернення військового з полону – тоді з’ясувалося, що частини передбачених виплат він не отримав.
Чоловікові повідомили про підозру у шахрайстві та підробленні документів. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Щодо старости, яка видала підроблену довідку, досудове розслідування завершили. Її обвинувачують у службовому підробленні, справу вже передали до суду. Санкція статті передбачає штраф або обмеження волі до трьох років із забороною обіймати певні посади.
Про які виплати йде мова?
- Йдеться про державні грошові виплати військовослужбовцю, який перебуває у полоні. За законом їх продовжують нараховувати, але отримувати може родина.
- Зокрема, у суму виплат входять основна "зарплата" військового, бойові виплати, допомога на оздоровлення (раз на рік військові можуть отримати додаткову виплату у розмірі місячного грошового забезпечення) та матеріальна допомога для розв'язання соціально-побутових питань (ще одна щорічна виплата, яку можуть нараховувати воїну).