К сделке, по данным следствия, была причастна чиновница местного самоуправления. Об этом сообщает полиция Львовщины.

Что известно о мошеннической схеме?

На Львовщине правоохранители разоблачили 23-летнего жителя Золочевского района. Он присвоил государственные выплаты своего отца, находившегося в российском плену.

По данным полиции, мужчина подделал справку о совместном проживании с отцом до мобилизации и использовал ее для получения денег.

Фиктивный документ ему выдала 59-летняя староста одного из старостинских округов Бродовской общины. Используя подделку, сын получал причитающиеся отцу выплаты и распоряжался ими по своему усмотрению. В общем, речь идет о сумме почти 4 миллиона гривен.

Мошенничество разоблачили после возвращения военного из плена – тогда выяснилось, что части предусмотренных выплат он не получил.

Мужчине сообщили о подозрении в мошенничестве и подделке документов. Ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

По старосты, которая выдала поддельную справку, досудебное расследование завершили. Ее обвиняют в служебном подлоге, дело уже передали в суд. Санкция статьи предусматривает штраф или ограничение свободы до трех лет с запретом занимать определенные должности.

О каких выплатах идет речь?