Об этом в эксклюзивном комментарии 24 Каналу рассказала пресс-секретарь полиции Львовской области Алина Подрейко.

Что обнаружили на улице Гринченко во Львове 18 мая?

О том, что подозрительный предмет обнаружили на улице Гринченко стало известно около 17:30. В сети также распространили видео, где видно, что на место оперативно прибыла полиция.

Во Львове на улице Гринченко обнаружили подозрительный предмет: смотрите видео

Впоследствии писали, что якобы подозрительным предметом оказалась взрывчатка или граната.

Алина Подрейко в комментарии 24 Каналу объяснила, что полицейские получили вызов, что на газоне вблизи одного из заведений питания обнаружен подозрительный предмет круглой формы оливкового цвета.

На место происшествия приехала следственно-оперативная группа, специалисты Управления взрывотехнической службы и патрульные полицейские.

Правоохранители ограничили доступ к потенциально опасной зоны и провели тщательное обследование территории. По результатам профессионального осмотра и проверки объекта на наличие взрывоопасных материалов угрозы не обнаружено,

– отметила пресс-секретарь полиции Львовской области.

В конце концов, по словам полицейской, было установлено, что обнаруженный предмет – это регенеративный патрон к противогазу.

Справочно! Регенеративный патрон – это ключевой элемент изолирующего противогаза, который обеспечивает человека кислородом. Он работает по принципу химической реакции: поглощает выдыхаемый углекислый газ и влагу, выделяя при этом чистый кислород, что позволяет дышать в полностью непригодной для этого среде.