За свои услуги они просили до 15 тысяч долларов, сейчас обоим сообщили о подозрении. Об этом сообщает полиция Киевской области.
Смотрите также На Львовщине сын обманул на 4 миллиона отца, который находился в российском плену
Что известно о деятельности отца и сына?
В столице следователи полиции пресекли незаконную деятельность двух мужчин, которые организовали схему заработка на уклонистах. Злоумышленники – отец и сын – предлагали "клиентам" помощь в избежании мобилизации.
По данным правоохранителей, 44-летний киевлянин через знакомых находил мужчин, которые хотели избежать службы, и предлагал целый пакет незаконных услуг. Среди них – снятие с розыска в системе "Оберег", трудоустройство на предприятие критической инфраструктуры, оформление бронирования и организация незаконного пересечения границы.
Стоимость такого "пакета" достигала 15 тысяч долларов, из которых 10 тысяч требовали авансом.
Чтобы избежать разоблачения, к схеме мужчина привлек своего сына – тот отвечал за получение денег. Правоохранители задокументировали противоправную деятельность и задержали обоих фигурантов.
Обоим мужчинам уже сообщили о подозрении. Отцу инкриминируют незаконную переправку лиц через государственную границу и злоупотребление влиянием, а сыну – пособничество в этих преступлениях. Им грозит до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Уклоняющиеся схемы: где еще разоблачали преступников?
СБУ и Национальная полиция Украины разоблачили 19 организаторов схем, которые торговали фиктивными медсправками и переправляли военнообязанных за границу вне КПП. Задержанные лица осуществляли деятельность в различных регионах Украины, включая Одесскую, Харьковскую, Полтавскую и Хмельницкую области, а также Киев.
СБУ разоблачила организаторов схем незаконной переправки мужчин за границу. Их услугами воспользовался один из полтавских депутатов. СБУ задержала более 10 злоумышленников. Семерым из них уже сообщили о подозрении.