За свои услуги они просили до 15 тысяч долларов, сейчас обоим сообщили о подозрении. Об этом сообщает полиция Киевской области.

Смотрите также На Львовщине сын обманул на 4 миллиона отца, который находился в российском плену

Что известно о деятельности отца и сына?

В столице следователи полиции пресекли незаконную деятельность двух мужчин, которые организовали схему заработка на уклонистах. Злоумышленники – отец и сын – предлагали "клиентам" помощь в избежании мобилизации.

По данным правоохранителей, 44-летний киевлянин через знакомых находил мужчин, которые хотели избежать службы, и предлагал целый пакет незаконных услуг. Среди них – снятие с розыска в системе "Оберег", трудоустройство на предприятие критической инфраструктуры, оформление бронирования и организация незаконного пересечения границы.

Стоимость такого "пакета" достигала 15 тысяч долларов, из которых 10 тысяч требовали авансом.

Чтобы избежать разоблачения, к схеме мужчина привлек своего сына – тот отвечал за получение денег. Правоохранители задокументировали противоправную деятельность и задержали обоих фигурантов.

Обоим мужчинам уже сообщили о подозрении. Отцу инкриминируют незаконную переправку лиц через государственную границу и злоупотребление влиянием, а сыну – пособничество в этих преступлениях. Им грозит до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Уклоняющиеся схемы: где еще разоблачали преступников?