СБУ затримала понад 10 зловмисників. Сімом з них вже повідомили про підозру.

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Депутат намагався втекти за кордон

У ході спецоперацій одразу в декількох областях СБУ заблокувала 3 масштабні канали нелегального переправлення за кордон чоловіків призовного віку. Слідчі затримали понад 10 організаторів.

За гроші вони пропонували потенційним призовникам виїхати за межі України під виглядом волонтерів. Вартість "квитка на втечу" становила від 3 тисяч доларів і більше. Сума залежала від терміновості виїзду та соціального статусу клієнта.

Співробітники СБУ встановили, що послугами із незаконного перетину кордону скористався один із полтавських депутатів. До організації схеми були причетні двоє мешканців регіону.

Вони гарантували своїм клієнтам безперешкодний перетин кордону під "маскою" водіїв логістичної організації, які перевозять гуманітарні вантажі. Для цього зловмисники вносили неправдиві дані до електронної системи "Шлях".

СБУ викрила схеми переправлення чоловіків за кордон / Фото СБУ

Ще одне злочинне угруповання знешкодили на Волині. До його складу входило шестеро місцевих жителів. Вони також незаконно оформляли своїх клієнтів як водіїв в електронній системі "Шлях".

Зловмисники підготували декілька автівок для нелегального вивезення чоловіків до ЄС. Загалом вони переправили за межі України до 100 людей.

Ще один канал нелегальної міграції виявили на Прикарпатті. Його організували троє мешканців Івано-Франківської та Львівської областей.

Потенційним призовникам вони пропонували фіктивні документи учасників уявних благодійних фондів. СБУ затримала зловмисників під час спроби незаконного "супроводу" через кордон 5 осіб,

– мовиться у повідомленні.

Наразі тривають слідчі дії. Слідчі відкрили кримінальні провадження за:

незаконне переправлення осіб через державний кордон України;

підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів.

Сімом затриманим вже повідомили про підозру. Невдовзі суд помістить їх під варту.

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Кому з чоловіків можна перетинати держкордон

Кордон можна перетинати чоловікам, які частково або повністю не підлягають призову, зокрема:

чоловікам, які визнані комісією тимчасово чи повністю непридатними для військової служби;

заброньованим державними органами влади;

багатодітним батькам та батькам-одинакам;

громадянам, що є опікунами сиріт, доглядають за хворими батьками, дітьми чи дружиною;

народним депутатам, співробітникам Міноборони, Збройних сил України, розвідки, СБУ, Нацполіції, ДПСУ чи інших правоохоронних органів;

чоловікам, які займаються гуманітарними перевезеннями за межами країни;

водіям, що мають ліцензію на право міжнародних перевезень вантажів чи пасажирів;

громадянам, чиї близькі родичі пропали безвісти або загинули в АТО;

спортсменам та тренерам національних збірних;

чоловікам, які супроводжують групу дітей за кордон на оздоровлення й відпочинок.

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