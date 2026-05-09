Что известно о схеме, которую разоблачили спецслужбы?

На Кировоградщине правоохранители разоблачили схему незаконного "бронирования" мужчин от мобилизации через фиктивное учебное заведение. Подозрение получил местный предприниматель, который создал ненастоящий колледж и оформлял военнообязанных как преподавателей и студентов.

По информации СБУ, таким образом мужчины получали безосновательные отсрочки от призыва во время военного положения. Правоохранители уже заблокировали деятельность фиктивного учебного заведения. Кроме этого, отменены ранее выданные отсрочки для 30 человек, которые воспользовались схемой.

Сейчас продолжаются следственные действия и устанавливаются все причастные к организации незаконного механизма уклонения от мобилизации.

Почему создание колледжа могло помочь избежать призыва?

Во время военного положения поступление в колледж или университет в Украине может стать основанием для получения отсрочки от мобилизации. Такое право предусмотрено статьей 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" и распространяется на студентов дневной или дуальной формы обучения.

Отсрочка предоставляется только при условии, что человек получает высший уровень образования, чем уже имеет. Например, поступление на бакалавриат после школы или на магистратуру после бакалавриата дает право на отсрочку призыва. Информация о студентах автоматически вносится в Единую государственную электронную базу по вопросам образования (ЕГЭБО). Благодаря этому отсрочку можно продолжать через приложение Резерв+ без необходимости постоянно посещать ТЦК.

Какие еще схемы смогли разоблачить правоохранители?

СБУ и Нацполиция разоблачили семь новых схем уклонения от мобилизации и задержали организаторов в разных регионах Украины. По данным следствия, дельцы за 2,5 – 13 тысяч евро помогали избежать призыва через поддельные документы или незаконный выезд за границу.

В Черновицкой и Тернопольской областях разоблачили схему с фальшивыми медицинскими диагнозами и переправкой мужчин за границу, к которой были привлечены врач и посредница. На Закарпатье задержали группу, перевозившую уклонистов в ЕС под видом международных перевозчиков, а также организатора переправки через реку Тиса.

В Одесской области разоблачили еще две схемы – поиск "клиентов" онлайн и перевозки к границе для незаконного пересечения. Все фигуранты задержаны, продолжаются следственные действия.