Шпион-инженер работал на ГРУ и ФСБ одновременно. Об этом сообщили в СБУ.

Как СБУ разоблачила российского агента?

Мужчину завербовали оккупанты через его сына, который сидит в тюрьме в России за наркопреступления. Шпион должен был передать врагу секретные сведения о выполнении оборонного заказа.

Чтобы выполнить задание российского куратора, шпион планировал воспользоваться своим допуском к государственным тайнам и специальным цехам завода.

Оккупанты также рассчитывали, что завербованный человек передаст им координаты высокотехнологичных помещений и производственной промзоны предприятия.

Впрочем, СБУ задержала "крота" еще до того, как он должен был передать всю собранную информацию, а все его преступления были задокументированы.

СБУ сообщила, что агент также должен был привлекать своих коллег и знакомых к работе на врага. Во время обысков правоохранители изъяли у шпиона телефон со всеми доказательствами сотрудничества с россиянами.

Следователи сообщили агенту о подозрении в государственной измене, совершенной в условиях военного положения. Ему грозит пожизненное лишение свободы.

