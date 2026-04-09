Що відомо про хабарництво посадовця УЗ?

Йдеться про заступника директора департаменту екологічної безпеки Укрзалізниці, повідомили в Офісі Генпрокурора.

За версією слідства, він вимагав від представника компанії з виробництва граніту на Хмельниччині 100 тисяч доларів. За ці гроші обіцяв "вирішити питання" з демонтажем і списанням залізничної колії, що заважала розширенню виробництва. Схема була доволі хитрою:

спочатку організувати так званий "сезонний об’їзд", аби комісія визнала колію збитковою;

далі – її демонтувати, списати й прибрати з усіх реєстрів;

паралельно планувалося передати землю під колією громаді для використання кар’єром.

Посадовець переконував, що це складний процес із купою погоджень – від керівництва Укрзалізниці до Мінінфраструктури та інших підрозділів. Водночас, ймовірно, обіцяв усе організувати "під ключ" за 3 – 6 місяців і навіть посилався на нібито подібний досвід на Львівській залізниці. Гроші ж хотів отримати одразу, готівкою.

Затримали його прямо під час передачі коштів. Під час обшуку виявили як саму готівку, так і написану ним розписку. Додаткові обшуки провели вдома, на роботі та в автомобілі.

Що кажуть в Укрзалізниці?

У самій компанії ситуацію назвали ганебно, пише УЗ.

Реакція компанії – без зволікань: вона співпрацює з ДБР і Нацполіцією, вже передала всі необхідні матеріали, а служба корпоративної безпеки постійно контактує зі слідчими. Якщо з’ясується, що до справи причетні інші працівники – їх також одразу відсторонять і передадуть дані правоохоронцям.

Крім того, в компанії запускають внутрішню перевірку. Самого посадовця вже відсторонили від виконання обов’язків.

Вкотре закликаємо всіх клієнтів компанії, постачальників, партнерів та громадян: у разі, якщо хтось прикривається роботою в Укрзалізниці, пропонує послуги "сприяння" чи "прискорення"

– в жодному випадку не приставайте на такі пропозиції, – повідомили в компанії.

Про подібні випадки радять повідомляти на антикорупційну гарячу лінію 0 800 503 222 або одразу звертатися до правоохоронців.



