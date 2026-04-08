Хто зможе купити пільгові квитки у застосунку УЗ?

Зокрема знижка за пільгою застосовується під час оплати, про що повідомили у компанії Укрзалізниця.

Придбати квиток можна таким чином:

Відкрити застосунок на телефоні.

Вибрати розділ "Приміські" або "Kyiv City Express", а ще точки відправлення та прибуття.

Натиснути "Студентський квиток" замість повного.

Обов'язково ввести серію та номер студентського.

Далі вибрати "Додати пільгу".

Сплатити, аби автоматично підтянувся квиток зі знижкою.

Наразі онлайн-квитки для студентів доступні у 19 областях:

Київська; Вінницька; Житомирська; Миколаївська; Одеська; Кіровоградська; Дніпропетровська; Чернігівська; Хмельницька; Черкаська; Львівська; Волинська; Тернопільська; Рівненська; Івано-Франківська; Закарпатська; Чернівецька; Херсонська; Запорізька.

Щодня працюємо над тим, аби кожна область відчула переваги залізничного сервісу. Готуємо ще більше оновлень для зручності подорожей залізницею,

– додали у дописі.

Нагадаємо, що Укрзалізниця також прагне страхувати своїх пасажирів. Так само роблять в іншому виді транспорту – літаках.

Таким чином, компанія хоче покривати ризики затримок поїздів та навіть шкоди здоров’ю. Про це повідомив голова правління АТ "Укрзалізниця" Олександр Перцовський.

Він додав, що компанія відкрита до пропозицій від страхових компаній, аби розробити продукти щодо страхування можливих запізнень. Але він наголосив: зазвичай з будь-якого страхового випадку є виключення, коли стається форс-мажор. Тому страховий ринок має усвідомлювати ці ризики.

