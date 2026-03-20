Що зміниться у тарифах Укрзалізниці?

Вже незабаром – у травні – деякі українці платитимуть за квитки у потязі більше, про що йдеться у "Правилах перевезення пасажирів, багажу, вантажобагажу та пошти залізничним транспортом України".

Читайте також Пенсіонерів можуть не пустити у транспорт: який документ є основним для підтвердження пільг

Річ у тім, що Укрзалізниця надає сезонні знижки, які діють щороку. Вони чинні у період з 1 жовтня до 15 травня.

Але після 15 травня і до кінця вересня пільги припиняються. Відповідно, певні категорії населення втрачають знижки у розмірі 50% на проїзд.

Мова йде про таких людей:

особи з інвалідністю III групи через війну;

супроводжуючі осіб з інвалідністю через війну I групи (не більше одного);

супроводжуючі ветеранів II – III груп віком 85 років та старше;

люди з інвалідністю через війну I та II груп;

також УБД Другої світової війни, яким виповнилося 85 років та більше;

люди з інвалідністю та діти з інвалідністю;

по одному супроводжуючому для кожної особи з інвалідністю I групи або дитини з інвалідністю;

жертви нацистських переслідувань:

особи з інвалідністю I – III груп;

супровідники жертв нацистських переслідувань, у яких інвалідність I групи.

Проте знижки на проїзд зникають не для всіх. Наприклад, діти від 6 до 14 років мають право на знижку у розмірі 25% на квитки у внутрішньому сполученні.

Також знижка у 50% зберігається для:

студентів та учнів закладів освіти – в усіх вагонах внутрішнього сполучення; батьки військових, які загинули, пропали безвісти або померли – на всі поїздки залізницею по Україні.

Водночас учасники бойових дій можуть обрати або безплатний проїзд раз на два роки, або 50% знижки один раз на рік.

Зверніть увагу! Також з 1 березня подорожчала білизна. Про це повідомило медіа "Кошт". Тепер доведеться сплатити до 95 гривень у плацкартах та купе та до 180 гривень в люксах і м’яких вагонах.

