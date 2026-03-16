Про основні зміни руху поїздів під час повітряної тривоги, їхні причини розповів очільник АТ "Укразілзниця" Олександр Перцовський. Він дав рекомендації, як безпечно організувати свою подорож у нинішніх умовах.

До теми Пасажири Укрзалізниці мають право повернути втрачені речі: куди для цього треба звертатися

Як в Укрзалізниці пояснюють новий порядок дій під час тривоги?

Керівник компанії чесно пояснив, що залізничні сполучення наразі в зоні ризику обстрілів, адже російські війська продовжують намагатися ускладнити роботу транспорту й залякати людей.

Попри це, потяги Укрзалізниці продовжують курсувати за розкладом, зокрема зі сполученням із прифронтовими громадами.

Втім, через ворожі удари по залізниці та рухомих складах доводиться коригувати роботу. Мовиться власне про тимчасові зупинки й оголошення евакуації в разі повітряної тривоги та підвищеної небезпеки обстрілів.

Перцовський зазначив, що найчастіше такі заходи можуть вживатися безпосередньо на станціях з укриттям, проте за необхідності це може ставатися й безпосередньо на перегоні.

Це не зупинки просто, коли у регіоні оголошено тривогу, це зупинки, коли ризики є суттєвими, тож реагувати слід швидко,

– підкреслив він.

Очільник Укрзалізниці також повідомив, що понад 4000 співробітників поїзних бригад уже пройшли спеціальне навчання з евакуації.

До того ж, вагони дооснащуються необхідним обладнанням, готуються пам'ятки, персонал регулярно проходить додаткові тренування.

Випадки з евакуацією пасажирів уже неодноразово ставалися на різних напрямках. Люди не очікували зупинки потягів, тож ділилися своїм невдоволенням у соцмережах.

Олександр Перцовський зазначив, що попри незручності та емоції, варто відповідально ставитися до безпекових питань.

Які рекомендації дали в компанії щодо планування поїздок?

Головне правило під час подорожей, як розповів очільник Укрзалізниці, полягає в тому, щоб не планувати пересадки "впритул", особливо міжнародні, а закладати щонайменше 2 – 3 години запасу, адже через атаки на інфраструктуру можливі значні затримки.

Рух поїздів взаємопов'язаний, тому зупинка на одній ділянці може вплинути на графік в інших містах.

До речі, всі оновлення стосовно затримок потягів можете знайти за покликанням.

В Укрзалізниці додали, що варто завжди тримати при собі документи та телефон, а під час можливої евакуації бути готовими залишити великі речі, оскільки пріоритетом є безпека.

У разі тривалих затримок пасажирам можуть надавати харчування за підтримки World Central Kitchen, однак краще мати власні запаси їжі, особливо якщо йдеться про мандрівки з дітьми. Важливо також стежити за повідомленнями в застосунку Укрзалізниці, де публікують актуальну інформацію про рух поїздів.

Дехто з пасажирів, як пишуть у мережі, змушений був евакуюватися з поїзда посеред ночі й перечікувати загрозу в полі.

Що відомо про російські удари по потягах Укрзалізниці?