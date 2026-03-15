Чи можливо повернути речі, які забули на вокзалі чи в поїзді?

Укрзалізниця давно розширила перелік послуг, які можна замовити онлайн. На спеціальному сервісному порталі є функція, щоб подати заявку про загублену річ у кілька кліків. Про це пише Укрзалізниця.

Дивіться також Укрзалізниця назвала області з небезпечними маршрутами: що змінилось на 1 лютого

Хоча шанси того, що загублена пасажиром річ буде вкрадена існує, але залізничники детально перевіряють вагони між рейсами. Якщо вони виявляють річ, яка була загублена попередніми пасажирами, то на неї складається акт з детальним описом речі та обставин, за яких її знайшли.

Пасажир може звернутися до начальника станції вокзалу, якщо помітив зникнення речі одразу, коли вийшов з вагона. Для цього подається письмова заява. Пасажир, який загубив свою річ, вказує:

номер вагона;

своє місце в поїзді;

опис забутих речей;

найближчу станцію, на якій хтось може їх забрати.

Проте з появою електронного сервісу цей процес став простішим. Тепер про забуті в потязі чи на вокзалі речі можна повідомити на вебсторінці чи в додатку залізниці.

Як з'ясував 24 Канал, коли пасажир залишає заявку про втрачену річ, працівники її швидко обробляють. Укрзалізниця обіцяє, що з громадянином зв'яжуться телефоном за кілька годин. Якщо річ знайшли, кол-центр телефонує заявнику та називає станцію чи поїзд, де можна забрати втрачене. Нерідко потяги привозять її на станцію, де пасажир помітив втрату майна, однак випадки індивідуальні.

Якщо ж річ пасажир забув на певній станції, то вона там і зберігається.



Якщо майно одразу не знайшли, то проводяться інші дії для пошуку або ж пасажиру радять звернутися вже до правоохоронців.

Важливо! Знайдені речі компанія зберігає не більше 30 днів, тому як тільки ви помітили зникнення, варто якомога швидше подати заявку, щоб їх знайшли.

Після того, як ви опишете річ, залізничники проситимуть ваш документ, який підтверджує особу. Крім того, можуть просити написати розписку про одержання. Якщо ви забираєте річ у провідника самостійно, то доставка знайденого майна безоплатна. А якщо для цього покликали чергового по вокзалу й у нього зберігається ваша річ – за це потрібно буде сплатити 160 гривень.

Якщо речі зберігалися в автоматичних камерах схову, то пасажир має вказати номер комірки й шифр. За наявності можна додати до заяви чек.

Що варто враховувати під час подорожей з Укрзалізницею під час війни?