Зміни наразі діють на Харківщині, Сумщині та Запоріжжі. Про це проінформувала Укрзалізниця.

Де та які зміни діють для пасажирів?

Харківщина

За даними Укрзалізниці, дільниця Лозова – Барвінкове – Краматорськ залишається зоною підвищеного ризику. Через це пасажирам рекомендують їхати автобусами за об'їзним маршрутом.

Запоріжжя

На Запоріжжі моніторингові групи "Укрзалізниці" контролюють ситуацію у посиленому режимі.

Зранку між містами вдалося безпечно пропустити один з електропоїздів, який забезпечив пересадкове сполучення для кількасот запорожців, тож за можливості ввечері зробимо аналогічно,

– додали у компанії.

Також, як запевнили в Укрзалізниці, уже перевірено резервний варіант автобусного сполучення між Дніпром і Запоріжжям.

Пасажирів, які ввечері прямуватимуть до Синельникового та Запоріжжя, просять звертати увагу на вказівки поїзних бригад під час під'їзду до Дніпра. Пасажирам зворотнього напрямку – стежити за повідомленнями в застосунку та інструкціями на вокзалі.

Сумщина

На Сумщині рух поїздів зберігається. Ситуацію контролюють моніторингові групи. У разі виникнення загрози поїзди можуть зупинятися біля укриттів.

Росія атакує залізницю: що відомо?