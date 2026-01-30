Також йдеться про пошкодження мережі рейок та потягів, але завдяки введеним обмеженням пасажири та залізничники не постраждали. Про це повідомила Укрзалізниця.
Дивіться також Поїзд, який Росія атакувала "Шахедами", продовжив рух і везе 147 пасажирів, – Укрзалізниця
Які зміни відбулися у русі потягів між Дніпром та Запоріжжям?
Укрзалізниця тимчасово обмежила рух поїздів на ділянці Дніпро – Запоріжжя через загрозу повітряних атак і пошкодження інфраструктури.
Для пасажирів поїздів №37/38 Київ – Запоріжжя та №85/86 Львів – Запоріжжя спільно з військовими адміністраціями організували автобусні трансфери. Людей доправляють до станцій Синельникове та Запоріжжя безпечнішим об’їзним маршрутом.
Також зафіксовано значні затримки у русі приміських поїздів – до 4 годин. Зокрема, поїзд №7202 Кам’янське-Пасажирське – Синельникове-1 вирушив із початкової станції із затримкою близько 3 годин.
Пасажирів просять уважно слухати оголошення на вокзалах та інформацію від поїзних бригад, а також звертати увагу на push-повідомлення у застосунку УЗ.
Які ще безпекові обмеження ввела Укрзалізниця?
Частину сполучень, зокрема на Харківщині, тимчасово обмежили – автобусні перевізники організовують "стикувальні" рейси до пунктів призначення. Також деякі прямі далекі рейси замінюють сполученнями з приміськими електричками.
Крім того, на окремих ділянках – передусім у прифронтових регіонах і зонах підвищеної ворожої активності – запроваджено особливий режим руху. Це може передбачати позапланові зупинки, що впливатиме на вчасність поїздів, зокрема з Харківщини, Сумщини, Запоріжжя та Херсонщини, а також пов’язаних із ними рейсів.
Обмеження почали вводити після атаки дронів на пасажирський поїзд "Барвінкове – Львів – Чоп" у Барвінківській громаді. Горів вагон та електровоз.