Також йдеться про пошкодження мережі рейок та потягів, але завдяки введеним обмеженням пасажири та залізничники не постраждали. Про це повідомила Укрзалізниця.

Які зміни відбулися у русі потягів між Дніпром та Запоріжжям?

Укрзалізниця тимчасово обмежила рух поїздів на ділянці Дніпро – Запоріжжя через загрозу повітряних атак і пошкодження інфраструктури.

Для пасажирів поїздів №37/38 Київ – Запоріжжя та №85/86 Львів – Запоріжжя спільно з військовими адміністраціями організували автобусні трансфери. Людей доправляють до станцій Синельникове та Запоріжжя безпечнішим об’їзним маршрутом.

Також зафіксовано значні затримки у русі приміських поїздів – до 4 годин. Зокрема, поїзд №7202 Кам’янське-Пасажирське – Синельникове-1 вирушив із початкової станції із затримкою близько 3 годин.

Пасажирів просять уважно слухати оголошення на вокзалах та інформацію від поїзних бригад, а також звертати увагу на push-повідомлення у застосунку УЗ.

Які ще безпекові обмеження ввела Укрзалізниця?