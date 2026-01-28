Вони везуть 147 пасажирів. Про це повідомили в Укрзалізниці.
Дивіться також Горіли два вагони: який вигляд має поїзд, по якому вгатила Росія
Рейс, який атакувала Росія, продовжив рух
Внаслідок атаки по поїзду Укрзалізниці загинуло 4 людини, також є 2 поранених.
На ранок 28 січня 10 вцілілих вагонів рейсу Барвінкове – Львів, Чоп продовжили рух далі і везуть 147 пасажирів. Поїзд також забрав і групу цивільної евакуації з Лозової.
Рейс затримується на 5 годин, але в Укрзалізниці зазначили, що спробують наздогнати відставання якомога більше. У Полтаві ж для пасажирів готують харчування.
Дякуємо всім рятувальникам, лікарям та співробітникам поліції, небайдужим пасажирам, які допомогали поїзній бригаді та решті пасажирів на місці трагедії,
– зазначили в Укрзалізниці.
Що відомо про обстріл поїзда Укрзалізниці у Харківській області?
27 січня пасажирський поїзд "Барвінкове – Львів-Чоп" у Барвінківській громаді на Харківщині був атакований дронами. Горів вагон та електровоз.
За попередньою інформацією, ворог атакував вагон та електровоз трьома безпілотниками типу "Шахед".
Президент Зеленський заявив, що удар дронів по цивільному потягу є актом тероризму. У вагоні на момент влучання було 18 людей.