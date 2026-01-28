Вони везуть 147 пасажирів. Про це повідомили в Укрзалізниці.

Рейс, який атакувала Росія, продовжив рух

Внаслідок атаки по поїзду Укрзалізниці загинуло 4 людини, також є 2 поранених.

На ранок 28 січня 10 вцілілих вагонів рейсу Барвінкове – Львів, Чоп продовжили рух далі і везуть 147 пасажирів. Поїзд також забрав і групу цивільної евакуації з Лозової.

Рейс затримується на 5 годин, але в Укрзалізниці зазначили, що спробують наздогнати відставання якомога більше. У Полтаві ж для пасажирів готують харчування.

Дякуємо всім рятувальникам, лікарям та співробітникам поліції, небайдужим пасажирам, які допомогали поїзній бригаді та решті пасажирів на місці трагедії,

– зазначили в Укрзалізниці.

Що відомо про обстріл поїзда Укрзалізниці у Харківській області?