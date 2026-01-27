Наслідки російського терору показали в ДСНС Харківщини та hromadske.
Який вигляд має атакований поїзд?
Увечері 27 січня Росія вдарила по поїзду біля однієї зі станції Барвінківської громади Ізюмського району. Внаслідок ворожого обстрілу спалахнули до двох пасажирських вагонів. Загоряння ліквідує, зокрема, пожежний потяг.
Пожежа після атаки на поїзд на Харківщині / Фото ДСНС
Очевидці розповіли ЗМІ, що у поїзді перебували як військові, так і цивільні з дітьми. Провідники оперативно евакуювали пасажирів. Серед них були й ті, хто мали аптечки, тому, допомагали рятувати поранених.
Момент після прильотів по вагонах: дивіться відео
Які наслідки ударів по поїзду?
За даними міністра розвитку громад та територій України Олексія Кулеби, Росія атакувала також електровоз. Загалом ворог міг вдарити трьома "Шахедами".
У поїзді перебував 291 пасажир. Внаслідок обстрілу постраждали двоє людей. Їх госпіталізували.
Триває ліквідація наслідків. Для евакуйованих пасажирів організовано резервні автобуси.