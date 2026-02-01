Про це написала Військова служба правопорядку у Збройних силах України.

Про що бреше Росія?

Військові заявили, що російські медіа цинічно та свідомо маніпулюють фактами, намагаючись видати терористичні удари по цивільній інфраструктурі за "успішні удари по військових об'єктах".

Це є черговою спробою виправдати злочини проти мирних українських громадян та ввести в оману власну та іноземну аудиторію,

– йдеться в повідомленні.

У ВСП наголосили, що заяви про нібито "перекидання підрозділу 17 центру ВСП для запобігання масовому дезертирству серед підрозділів Українського війська" є такою ж вигадкою та брехнею, як і заяви росіян, які вже вкотре "звільнили" Куп'янськ та інші ділянки фронту.

Під час російського удару по потягу на Харківщині серед загиблих був військовослужбовець 17 центру ВСП, який прямував в район виконання завдань.

Звитяжний воїн центру Руслан Надич воював з 2014 року на найгарячіших напрямках, нагороджений "Золотим хрестом". Цинічний ворожий удар, на жаль, забрав життя чоловіка,

– написали у ВСП.

Військові також закликали громадян довіряти лише офіційним джерелам інформації та не поширювати фейки ворога.

