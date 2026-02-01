Об этом написала Военная служба правопорядка в Вооруженных силах Украины.

О чем врет Россия?

Военные заявили, что российские медиа цинично и сознательно манипулируют фактами, пытаясь выдать террористические удары по гражданской инфраструктуре за "успешные удары по военным объектам".

Это является очередной попыткой оправдать преступления против мирных украинских граждан и ввести в заблуждение собственную и иностранную аудиторию,
– говорится в сообщении.

В ВСП отметили, что заявления о якобы "переброске подразделения 17 центра ВСП для предотвращения массового дезертирства среди подразделений Украинского войска" является такой же выдумкой и ложью, как и заявления россиян, которые уже в который раз "освободили" Купянск и другие участки фронта.

Во время российского удара по поезду на Харьковщине среди погибших был военнослужащий 17 центра ВСП, который направлялся в район выполнения задач.

Победоносный воин центра Руслан Надич воевал с 2014 года на горячих направлениях, награжден "Золотым крестом". Циничный вражеский удар, к сожалению, унес жизнь мужчины,
– написали в ВСП.

Военные также призвали граждан доверять только официальным источникам информации и не распространять фейки врага.

Что известно об ударе по поезду?

  • 27 января российские войска ударили по пассажирскому поезду "Барвенково – Львов – Чоп" на Харьковщине. "Шахеды" попали прямо по вагонам поезда, где на тот момент находился 291 пассажир.

  • По состоянию на вечер 28 января количество погибших возросло до шести человек. Двое пассажиров получили ранения и находятся в стабильном состоянии.

  • Владимир Зеленский заявил, что в любой стране удар дронов по гражданскому поезду рассматривался бы одинаково – исключительно как терроризм. Это не имело бы никаких сомнений в квалификации ни в Европе, ни в Америке, ни в арабском мире, ни в Китае, ни где-либо еще.