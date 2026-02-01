Об этом написала Военная служба правопорядка в Вооруженных силах Украины.

О чем врет Россия?

Военные заявили, что российские медиа цинично и сознательно манипулируют фактами, пытаясь выдать террористические удары по гражданской инфраструктуре за "успешные удары по военным объектам".

Это является очередной попыткой оправдать преступления против мирных украинских граждан и ввести в заблуждение собственную и иностранную аудиторию,

– говорится в сообщении.

В ВСП отметили, что заявления о якобы "переброске подразделения 17 центра ВСП для предотвращения массового дезертирства среди подразделений Украинского войска" является такой же выдумкой и ложью, как и заявления россиян, которые уже в который раз "освободили" Купянск и другие участки фронта.

Во время российского удара по поезду на Харьковщине среди погибших был военнослужащий 17 центра ВСП, который направлялся в район выполнения задач.

Победоносный воин центра Руслан Надич воевал с 2014 года на горячих направлениях, награжден "Золотым крестом". Циничный вражеский удар, к сожалению, унес жизнь мужчины,

– написали в ВСП.

Военные также призвали граждан доверять только официальным источникам информации и не распространять фейки врага.

Что известно об ударе по поезду?