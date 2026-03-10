Про це повідомив голова правління АТ "Укрзалізниця" Олександр Перцовський.

Що відомо про правила "Укрзалізниці" під час війни?

Ситуація з транспортом залишається ризикованою через можливі атаки, проте залізничники постійно аналізують кожну подію та вдосконалюють заходи безпеки.

"4 роки їздили якось без цих приколів"… Іноді на такі закиди хочеться відреагувати емоційно… Але з безпековими питаннями так не можна. Якщо навіть комусь одному щось не зрозуміло – будемо терпляче знову і знову пояснювати те, про що доречно говорити публічно,

– написав Перцовський.

Однією з цілей ворога є ускладнити роботу транспорту та залякувати людей. Тому єдиний безпечний спосіб для будь-якого транспортного оператора – діяти як авіація, де з лютого 2022 року всі рейси зупинені.

Поїзди можуть тимчасово зупинятися, а в окремих випадках оголошується евакуація. Найчастіше це відбувається на станціях із укриттями, але при необхідності – безпосередньо на перегоні.

Понад 4000 співробітників поїзних бригад пройшли спеціальне навчання з евакуації, вагони оснащуються необхідним обладнанням, а персонал регулярно тренується для реагування на надзвичайні ситуації.

Укрзалізниця радить пасажирам планувати пересадки із запасом часу 2 – 3 години, тримати під рукою документи та телефони, а під час евакуації віддавати пріоритет безпеці, залишаючи громіздкі речі у вагонах. У разі суттєвих затримок залізничники забезпечують харчування за підтримки World Central Kitchen.

Ситуація змінюється постійно, і ми постійно адаптуємося, щоб зберегти рух і безпечно доставити кожного пасажира до місця призначення, – наголосили в Укрзалізниці.

