Возможно ли вернуть вещи, которые забыли на вокзале или в поезде?

Укрзализныця давно расширила перечень услуг, которые можно заказать онлайн. На специальном сервисном портале есть функция, чтобы подать заявку о потерянной вещи в несколько кликов. Об этом пишет Укрзализныця.

Хотя шансы того, что потерянная пассажиром вещь будет украдена существует, но железнодорожники детально проверяют вагоны между рейсами. Если они обнаруживают вещь, которая была утеряна предыдущими пассажирами, то на нее составляется акт с подробным описанием вещи и обстоятельств, при которых ее нашли.

Пассажир может обратиться к начальнику станции вокзала, если заметил пропажу вещи сразу, когда вышел из вагона. Для этого подается письменное заявление. Пассажир, который потерял свою вещь, указывает:

номер вагона;

свое место в поезде;

описание забытых вещей;

ближайшую станцию, на которой кто-то может их забрать.

Однако с появлением электронного сервиса этот процесс стал проще. Теперь о забытых в поезде или на вокзале вещах можно сообщить на веб-странице или в приложении железной дороги.

Как выяснил 24 Канал, когда пассажир оставляет заявку о потерянной вещи, работники ее быстро обрабатывают. Укрзализныця обещает, что с гражданином свяжутся по телефону за несколько часов. Если вещь нашли, колл-центр звонит заявителю и называет станцию или поезд, где можно забрать потерянное. Нередко поезда привозят ее на станцию, где пассажир заметил потерю имущества, однако случаи индивидуальны.

Если же вещь пассажир забыл на определенной станции, то она там и хранится.



Подать заявку о потерянной вещи можно онлайн / Скриншот



Укрзализныця реагирует на обращения / Скриншот

Если имущество сразу не нашли, то проводятся другие действия для поиска или же пассажиру советуют обратиться уже к правоохранителям.

Важно! Найденные вещи компания сохраняет не более 30 дней, поэтому как только вы заметили исчезновение, стоит как можно скорее подать заявку, чтобы их нашли.

После того, как вы опишете вещь, железнодорожники будут просить ваш документ, подтверждающий личность. Кроме того, могут просить написать расписку о получении. Если вы забираете вещь у проводника самостоятельно, то доставка найденного имущества бесплатная. А если для этого позвали дежурного по вокзалу и у него хранится ваша вещь – за это нужно будет оплатить 160 гривен.

Если вещи хранились в автоматических камерах хранения, то пассажир должен указать номер ячейки и шифр. При наличии можно приложить к заявлению чек.

