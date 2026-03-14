Про це повідомляють кореспонденти Суспільного та "Кордон.Медіа" з посиланням на обласну прокуратуру.
Що відомо про удар по потягу?
За попередньою інформацією, орієнтовно о 17:00 дрон типу "Герань-2" вдарив по приміському пасажирському потягу "Смородине – Ворожба", неподалік села Новоселиця Верхньосироватської громади Сумської області.
Прокуратура у коментарі ЗМІ уточнила, що російський безпілотник поцілив у тепловоз у хвості поїзда. Станом на момент публікації інформації про постраждалих не оприлюднювали, пасажирів евакуювали у безпечне місце.
Наразі додаткової інформації стосовно атаки не вказували.