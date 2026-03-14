Об этом сообщают корреспонденты Общественного и "Кордон.Медиа" со ссылкой на областную прокуратуру.
Что известно об ударе по поезду?
По предварительной информации, ориентировочно в 17:00 дрон типа "Герань-2" ударил по пригородному пассажирскому поезду "Смородино – Ворожба", неподалеку от села Новоселица Верхнесыроватской общины Сумской области.
Прокуратура в комментарии СМИ уточнила, что российский беспилотник попал в тепловоз в хвосте поезда. По состоянию на момент публикации информации о пострадавших не обнародовали, пассажиров эвакуировали в безопасное место.
Пока дополнительной информации относительно атаки не указывали.