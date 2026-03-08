Предварительно, обошлось без пострадавших, однако тепловоз получил повреждения. Об этом сообщает "Суспільне".
Смотрите также "Шахеды" летают в небе над Украиной: для каких областей есть угроза
Что известно об атаке?
Утром 8 марта российский беспилотник попал в пассажирский поезд, следовавший по маршруту Киев – Сумы. Инцидент произошел на территории Сумского района.
В момент удара в поезде находились примерно 200 пассажиров. По предварительной информации, никто из людей не пострадал.
Как сообщили в Сумской областной прокуратуре, в результате атаки был поврежден тепловоз. На месте происшествия работают соответствующие службы, которые выясняют все обстоятельства инцидента.
После попадания беспилотника движение поезда временно остановили. Из-за повреждения тепловоза поезд не мог продолжать маршрут.
Впоследствии к составу присоединили другой локомотив, который доставил пассажиров до конечной станции. Сейчас правоохранители документируют последствия атаки.
Атака России 8 марта: где еще есть попадания?
Российские беспилотники атаковали промышленное предприятие в Миргородском районе Полтавской области, повредив производственное оборудование. К счастью, пострадавших нет, а на месте работают службы для ликвидации последствий обстрела.
В ночь на 8 марта российские войска атаковали БПЛА жилой сектор села Большая Бабка Чугуевского района. В результате попадания вспыхнул пожар в частном доме. Трое мирных жителей получили ранения. Когда спасатели прибыли помочь людям и потушить огонь, враг целенаправленно атаковал дроном пожарный автомобиль. К счастью, чрезвычайники не пострадали.