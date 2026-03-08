Предварительно, обошлось без пострадавших, однако тепловоз получил повреждения. Об этом сообщает "Суспільне".

Что известно об атаке?

Утром 8 марта российский беспилотник попал в пассажирский поезд, следовавший по маршруту Киев – Сумы. Инцидент произошел на территории Сумского района.

В момент удара в поезде находились примерно 200 пассажиров. По предварительной информации, никто из людей не пострадал.

Как сообщили в Сумской областной прокуратуре, в результате атаки был поврежден тепловоз. На месте происшествия работают соответствующие службы, которые выясняют все обстоятельства инцидента.

После попадания беспилотника движение поезда временно остановили. Из-за повреждения тепловоза поезд не мог продолжать маршрут.

Впоследствии к составу присоединили другой локомотив, который доставил пассажиров до конечной станции. Сейчас правоохранители документируют последствия атаки.

Атака России 8 марта: где еще есть попадания?