Что изменится в тарифах Укрзализныци?
Уже скоро – в мае – некоторые украинцы будут платить за билеты в поезде больше, о чем говорится в "Правилах перевозки пассажиров, багажа, грузобагажа и почты железнодорожным транспортом Украины".
Дело в том, что Укрзализныця предоставляет сезонные скидки, которые действуют ежегодно. Они действуют в период с 1 октября до 15 мая.
Но после 15 мая и до конца сентября льготы прекращаются. Соответственно, определенные категории населения теряют скидки в размере 50% на проезд.
Речь идет о таких людях:
- лица с инвалидностью III группы из-за войны;
- сопровождающие лиц с инвалидностью из-за войны I группы (не более одного);
- сопровождающие ветеранов II – III групп в возрасте 85 лет и старше;
- люди с инвалидностью из-за войны I и II групп;
- также УБД Второй мировой войны, которым исполнилось 85 лет и более;
- люди с инвалидностью и дети с инвалидностью;
- по одному сопровождающему для каждого лица с инвалидностью I группы или ребенка с инвалидностью;
- жертвы нацистских преследований:
- лица с инвалидностью I – III групп;
- сопровождающие жертв нацистских преследований, у которых инвалидность I группы.
Однако скидки на проезд исчезают не для всех. Например, дети от 6 до 14 лет имеют право на скидку в размере 25% на билеты во внутреннем сообщении.
Также скидка в 50% сохраняется для:
- студентов и учащихся учебных заведений – во всех вагонах внутреннего сообщения;
- родители военных, погибших, пропавших без вести или умерших – на все поездки по железной дороге по Украине.
В то же время участники боевых действий могут выбрать или бесплатный проезд раз в два года, или 50% скидки один раз в год.
Обратите внимание! Также с 1 марта подорожало белье. Об этом сообщило медиа "Кошт". Теперь придется заплатить до 95 гривен в плацкартах и купе и до 180 гривен в люксах и мягких вагонах.
Что еще следует знать украинцам?
- Компания Укрзализныця ввела новые правила. Теперь поезда могут временно останавливаться. Более того, также может объявляться эвакуация, когда речь идет о поездках.
- Кроме того, украинцы, которые приезжают в города ночью, будет предоставляться скидка на такси. В частности это касается задержек, вызванных вражескими обстрелами и изменениями маршрутов.