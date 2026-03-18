Что известно о новых требованиях к льготному проезду?

О том, что изменится для пассажиров общественного транспорта, рассказал автор канала "Народное мнение".

Так, льготным проездом в транспорте преимущественно пользуются пенсионеры. По законодательству, чтобы ездить бесплатно им достаточно иметь с собой пенсионное удостоверение.

В некоторых городах Украины появились дополнительные требования. В частности в Киеве нужна "карта киевлянина". Есть еще "карта винничанина", "ЛеоКартка" и подобные. Однако с таким удостоверением пенсионерам не всегда позволяют ездить бесплатно.

Заметьте! Основная проблема в том, что льготный проезд по такой карточке (киевлянина, например) нельзя использовать в другом украинском городе. Хотя право на льготу есть – "региональные" карточки не принимают в других областях.

Поэтому, пенсионное удостоверение остается основным документом, подтверждающим льготу. Преимущество в частности в том, что им можно воспользоваться в любом украинском городе.

На какие виды транспорта распространяется льготный проезд?

На официальном портале КГГА свидетельствуют, что льготный проезд возможен в коммунальном транспорте города. То есть это метро, троллейбусы, автобусы, трамваи, электрички.

Обратите внимание! Маршрутные такси не относятся к перечню.

В то же время известно, что Киев предоставляет скидки на проезд для 25 категории льготников.

По общеукраинской статистике, в Минсоцполитики ответили так:

Сообщаем, что около 10,7 миллиона граждан имеют право на льготный проезд (пенсионеры, лица с инвалидностью, ветераны военной службы и т.д.),

– отметили в министерстве.

В частности отметили, что количество людей с льготами на проезд – составляет почти четверть всего населения Украины до войны. Данные обнародовали в конце 2025 года.

В то же время на этот же период ориентировочное количество украинского населения – до 30 миллионов человек. Другими словами – льготу на проезд имеет треть граждан Украины.

