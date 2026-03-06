Где пенсионеры имеют право ездить бесплатно?
Пенсионеры имеют право бесплатно ездить на городских автобусах, сообщается в постановлении Кабмина "О бесплатном проезде пенсионеров на транспорте общего пользования".
Читайте также Индексация пенсий, рост соцвыплат и более высокие тарифы на связь: что изменится с 1 марта
Также эта льгота распространяется на:
- троллейбусы;
- трамваи;
- пригородный железнодорожный транспорт (электрички).
В то же время оплачивать проезд придется за проезд в:
- метро;
- такси;
- междугородном транспорте (в том числе и железнодорожном).
Заметим, что, чтобы воспользоваться этой льготой, нужно при себе иметь пенсионное удостоверение. Подходит, как обычный документ, так и онлайн-вариант в Дии. Электронное отображение имеет такую же юридическую силу, как и бумажный вариант, сообщает Пенсионный фонд.
Право на бесплатный проезд предоставляется при наличии удостоверения установленного образца или справки, а в случае внедрения автоматизированной системы учета оплаты проезда – также электронного билета, который зарегистрирован в указанной системе и выдается на бесплатной основе,
– указывает Кабмин.
Что еще важно знать о льготах на проезд для пенсионеров?
Льготы на проезд для пенсионеров начинают действовать с момента выхода на пенсию по возрасту и оформления удостоверения. То есть, возраст выхода на заслуженный отдых в этом моменте роли не играет.
Льготный проезд в маршрутках это комплексный вопрос. Ведь решение о том, является ли он бесплатным для пенсионеров, принимают органы местного самоуправления. Заметим, что этот орган власти регулирует и другие моменты. В частности, формат действия такой льготы. Например, в некоторых населенных пунктах бесплатный проезд для пенсионеров действует только в четко определенные часы. Или же под эту льготу в маршрутке отведено только энное количество мест.