Где пенсионеры обязаны платить за проезд?

Однако есть условия, когда эти правила не действуют, о чем говорится в постановлении Кабмина "О бесплатном проезде пенсионеров на транспорте общего пользования".

Читайте также Какая будет пенсия, если имел зарплату 15 тысяч гривен

Дело в том, что далеко не весь транспорт подпадает под льготу. Так пожилые люди могут не платить за билет во время пользования:

городскими автобусами;

троллейбусами;

трамваями;

пригородными электричками.

В то же время проезд в маршрутках является сложным вопросом. Проблема заключается в том, что условия проезда определяются органами местного самоуправления. То есть в каждом городе правила могут отличаться.

К транспорту, где украинским пенсионерам придется платить билет, относятся:

междугородние автобусы;

поезда;

такси.

Для получения льготы человек должен продемонстрировать пенсионное удостоверение. Речь идет о документе, подтверждающий назначение пенсии.

Человек может получить не только бумажный документ, но и его электронное отображение в мобильном приложении Дія, которое генерируется после изготовления удостоверения. Оно также имеет свою юридическую силу, отметили в Пенсионном фонде.

Обратите внимание! Если пенсионер не продемонстрирует пенсионное удостоверение и не оплатит проезд, то его могут оштрафовать.

Что еще следует знать украинским пенсионерам?